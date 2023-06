Mauritânia se torna estilista de sucesso no final de Todas as Flores

O final de Mauritânia em Todas as Flores também é feliz. A personagem de Thalita Carauta, que fez sucesso entre o público, continua trabalhando na Rhodes após recuperar as ações que foram roubadas por Humberto (Fábio Assunção), mas prefere deixar a administração nas mãos de Rafael (Humberto Carrão) para se dedicar ao que realmente ama.

O que acontece com Mauritânia no final de Todas as Flores?

Mauritânia segue carreira como estilista da Rhodes e sua nova coleção ajuda a reerguer a empresa. A ex-atriz fica responsável por criar as novas peças masculinas, que se tornam um sucesso. O dinheiro arrecado com a venda faz com que a empresa comandada por Rafael consiga sair do vermelho depois de ser roubada por Humberto.

A empresária, porém, chama Luís Felipe (Cássio Gabus Mendes) e Rafael para uma conversa e afirma que não quer mais atuar no conselho administrativo da Rhodes. Mauritânia opta por seguir apenas como estilista da empresa, já que é algo que ela realmente gosta de fazer.

Nos capítulos finais, é mostrado seu amado Javé (Jhona Burjack) seguindo carreira como modelo após vencer o concurso garoto Rhodes. Já Mauritânia aparece fazendo uma chamada de vídeo com o rapaz enquanto participa de um evento de moda fora do país.

Anteriormente, o público já havia acompanhado a volta do romance entre Mauritânia e Javé depois que Brenda (Heloisa Honein) desistiu de se casar com o pai de seu filho. O namoro é bastante apoiado por Patsy (Suzy Rêgo), de quem a estilista se tornou muito amiga.

Mauritânia também deixou a mansão que morava com Patsy para voltar a viver na Gamboa. A empresária opta por alugar uma casa mais simples e retornar às suas raízes.

Qual o final de Brenda em Todas as Flores?

O último capítulo de Todas as Flores também mostra o final de Brenda, filha de Mauritânia com quem a empresária teve inúmeros confrontos ao longo da novela.

Depois de abandonar Celinho (Leonardo Lima Carvalho) no altar, no penúltimo capítulo, a influenciadora digital é selecionada para participar do Big Brother Estônia.

Quem dá a notícia para Mauritânia é Mark (Luis Navarro), que surpreende a personagem de Thalita Carauta ao mostrar vídeos de Brenda se enturmando com os brothers no país estrangeiro.

Mauri se emociona com os vídeos da filha e entende que as duas jamais vão se dar bem. “Nós nunca vamos ser amigas… e está tudo bem”, conclui ela.

Veja a cena final de Mauritânia:

O que acontece com Patsy?

Patsy e Mauritânia se tornam grandes amigas ao longo de Todas as Flores. A ex-esposa de Raulzito (Nilton Bicudo) continuou trabalhando e morando na mansão deixada pelo ricaço mesmo depois que a propriedade passou a ser da mãe de Brenda.

Nos capítulos finais do folhetim de João Emanuel Carneiro, Mauritânia decide deixar a casa para Patsy e voltar para a Gamboa. Apesar de ter sonhado com o dia em que seria dona da mansão, a mulher se emociona com o gesto da amiga e admite que não sabe como vai ser sua vida sem a companhia da ricaça.

Patsy segue morando na mansão, enquanto Mauri se muda. Nas cenas finais da trama, a personagem de Suzy Rêgo aparece no samba da Gamboa com a família de Darci (Xande de Pilares), que pega ela e Chininha (Micheli Machado) de surpresa ao anunciar que está namorando Darcy (Zezeh Barbosa).

Darci foi alvo de disputa entre Patsy e Chininha no final da novela, mas não fica com nenhuma das duas.

