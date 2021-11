Mel criança O Clone: como está a atriz que fez a filha de Lucas e Maísa?

Lucas (Murilo Benício) e Maysa (Daniela Escobar) são pais de Mel em O Clone. A criança participa em uma das primeiras fases da novela de Glória Perez, exibida pela primeira vem em 2001. Vinte anos depois, saiba como está a Mel criança de O Clone. A atriz Eduarda da Silva Soares tinha apenas 3 anos quando viveu a personagem.

Como está a atriz que viveu Mel criança em O Clone

Quando Mel de O Clone estava com 3 anos de idade, foi vivida por Eduarda da Silva Soares, que hoje usa apenas Duda Soares nas redes sociais. Atualmente a moça tem 23 anos de idade e não atua. Duda vive uma vida anônima, longe da carreira de artista, mas recentemente foi encontrada por fãs de O Clone no Instagram e começou a receber muitas mensagens sobre sua participação na novela de Gloria Perez.

Recentemente, a moça publicou em suas redes sociais lembranças de cenas e fotos dosbastidores ao lado das atrizes Débora Falabella e Giovanna Antonelli, além de Murilo Benício, que interpretou seu pai no folhetim.

Na fase em que Mel é criança na novela, a menina esbarra com Leo/Leandro, o clone de Lucas, no parquinho. As crianças acabam se encontrando novamente em outras ocasiões, como uma ida a praia e acaba até fazendo amizade, sem que ninguém desconfie de nada, já que Dr. Albieri manteve seu experimento em segredo. A verdadeira origem de Leo só é revelada depois que o rapaz faz 18 anos.

Débora Falabella viveu Mel de O Clone na fase adulta

Na fase adulta, Mel passou a ser interpretada por Débora Falabella em O Clone. A atriz permaneceu no papel até o último capítulo do folhetim e viveu a parte mais delicada da personagem, que enfrenta o vício em drogas e trava uma batalha para sobreviver.

Na reta final de O Clone, Mel busca ajuda em uma clínica de dependentes químicos e conta com Lobato (Osmar Prado) para lhe auxiliar na tarefa de ficar limpa de vez. No último capítulo, a moça comemora um ano longe das drogas e abre uma clínica com Nando (Thiago Fragoso) para ajudar outras pessoas que sofrem com o vício.

