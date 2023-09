O que é o Batman Day? Data terá maratona de filmes do super-herói

Fãs celebram o legado do super-herói ao redor do mundo

Comemorado no terceiro sábado de setembro, o Batman Day é uma data especial para os fãs do homem-morcego, que celebram o universo de um dos super-heróis mais conhecidos dos quadrinhos da DC. Canais de TV por assinatura preparam uma programação especial com os filmes de Bruce Wayne. Também será possível ver o Bat-Sinal no céu da cidade de São Paulo.

Que dia é o dia do Batman?

Neste ano, o Batman Day cai em 16 de setembro. Os fãs aproveitam a data para participar de eventos temáticos, atividades interativas, concursos de cosplay ou apenas para maratonar os filmes do super-herói de Gotham City.

A data especial foi criada em 2014, mais especificamente em 23 de julho daquele ano, para coincidir com a Comic Con realizada em San Diego, Califórnia, o maior e mais prestigiado evento de cultura geek do mundo. Nessa mesma data também foi comemorado o aniversário de 75 anos do homem-morcego, que conquistou milhares de fãs ao longo das décadas.

A DC também aproveita a data para lançar uma série de itens relacionados ao herói, incluindo especiais e novas HQs. Algumas cidades costumam até emitir o bat-sinal no céu, como a capital paulista em 2022. A ação será realizada novamente neste ano pelo Farol Santander.

O super-herói apareceu pela primeira vez na revista "Detective Comics #27", publicada pela DC Comics em maio de 1939. O personagem foi criado pelo desenhista Bob Kane e pelo escritor Bill Finger sob encomenda da empresa, que desejava criar um novo herói depois do grande sucesso do Superman.

Bruce Wayne é um bilionário traumatizado pela morte de seus pais, que foram assassinados quando ele era criança, e que jurou vingança contra o crime. O rapaz usa sua fortuna para criar um arsenal de tecnologia avançada e combater o crime em Gotham City.

Programação do Batman Day 2023

Os canais Warner Channel, TNT e Space, além da plataforma de streaming HBO Max, contam com uma programação especial em comemoração ao Batman Day em 16 de setembro.

Space

Exibição do filme "Batman: O Retorno" (1992)

Horário: 7h, horário de Brasília

Exibição do filme "Batman Begins" (2005)

Horário: 9h, horário de Brasília

SKY: 110 | SKY HD: 510 | CLARO TV: 154 | CLARO TV HD: 654 | VIVO TV HD: 101 | OI TV: 69 | OI TV HD: 569

TNT

Exibição do filme "Batman: O Retorno" (1992)

Horário: 15h, horário de Brasília

Exibição do filme "Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012)

Horário: 17h20, horário de Brasília

SKY: 108 | SKY HD: 508 | CLARO TV: 151 | CLARO TV HD: 651 | VIVO TV HD: 100 | OI TV: 48 | OI TV HD: 548

Warner Channel

Exibição do filme "Batman vs Superman: O Despertar da Justiça (2016)"

Horário: 20h, horário de Brasília

Exibição do filme "Liga da Justiça" (2017).

Horário: logo após o filme anterior

OI TV: 44 (HD) | SKY: 139 | SKY HD: 539 | CLARO: 132 | CLARO HD: 632

HBO Max

A plataforma de streaming possui sete filmes do Batman em seu catálogo, mas é necessário ser assinante de um dos planos pagos para ter acesso ao conteúdo. Os preços começam em R$ 34,90 para pagamentos mensais.

Os filmes disponibilizados na plataforma são:

"Batman" (2022)

"Batman Begins" (2005)

"Batman: O Cavaleiro das Trevas" (2008)

"O Cavaleiro das Trevas Ressurge" (2012)

"Batman: A Piada Mortal" (2016)

"Batman Contra o Capuz Vermelho" (2016)

"Lego Batman: O Filme" (2017)

Batman em São Paulo

Na cidade de São Paulo, o Batman Day contará com corrida noturna do Batman, Bat-Sinal em São Paulo (Farol Santander e Casa Warner), mural exclusivo do herói no beco do Batman e ativações especiais.

