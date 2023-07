Menah morre? O que acontece com a filha de Gentil em Terra e Paixão

Antônio vai armar uma vingança contra Gentil após descobrir que foi o agricultor quem escondeu quilos de cocaína na carga do caminhão de sua empresa e ligou para a polícia para denunciá-lo. O patriarca vai usar a filha do agricultor em um plano perverso para atingir a família do humilde homem. Afinal, Menah morre em Terra e Paixão?

O que acontece com Menah?

Depois de deixar a cadeia e descobrir que foi Gentil que armou a prisão, Antonio vai mirar em Menah para atingir Gentil. O fazendeiro mandará o peão passar um serviço para Sidney: estuprar a filha do agricultor. O homem seguirá a Menah e fechará o carro da professora quando ela estiver sozinha. Assustada, a jovem vai se trancar no veículo, mas será obrigada pelo capanga a abrir o vidro.

Por sorte, Menah conseguirá escapar das garras do capataz e se livrará do abuso sexual. Jonatas e Gentil vão ficar preocupados com a demora da moça, e o agricultor vai partir para a fazenda de Antônio para perguntar pelo paradeiro da filha, enquanto chama o rival de assassino.

No capítulo de sábado, 29, Menah surgirá na sala da fazenda com Angelina (Inez Viana), contando a Gentil e Jonatas que escapou do ataque de um peão. A família irá embora da casa, e o produtor agrícola aconselhará o pai a não provocar mais Antônio.

Portanto, Menah não morre após o ataque. E Antônio irá deixar Gentil e sua família em paz - momentaneamente - pois terá outros problemas para resolver com a chegada de Nice (Alexandra Richter). Sabendo que a mulher é uma amiga antiga de Irene (Glória Pires) e tem informações de seu passado com Agatha (Eliane Giardini), o fazendeiro proibirá a mulher de se encontrar com a missionária.

Em cenas previstas para irem ao ar na terça-feira, 1º, o ricaço também cogitará a possibilidade Caio (Cauã Reymond) ser o sucessor, o que deixará Irene nervosa. A madame marcará um encontro com Gladys (Leona Cavalli) e Graça (Agatha Moreira), com quem fará um acordo para que o casamento do primogênito com a loira aconteça para que elas possam colocar as mãos na fortuna da família La Selva.