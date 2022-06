Mezengas em Pantanal homenageia O Rei do Gado; entenda

Quem é Mezengas e o que faz em Pantanal? Para quem não acompanhou a exibição original ou a reprise de O Rei do Gado, o detalhe pode passar despercebido durante a trama da atual novela das 21h da TV Globo. Personagem de uma outra obra de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Mezenga encontrou uma forma de fazer uma nova aparição nas telinhas.

Marca de roupas de Mezengas aparece na novela Pantanal da Globo

Para quem tem bons olhos para os detalhes, pode ter percebido uma marca que aparece nas roupas de alguns peões na novela Pantanal, o nome Mezengas. A marca é em referência a um personagem de outra obra de Benedito Ruy Barbosa, Bruno Mezenga da novela O Rei do Gado, de 1996.

A referência não existia na versão original de Pantanal, que foi lançada em 1990, seis anos antes de O Rei do Gado ser exibida pela TV Globo. A ideia surgiu para o remake pela figurinista Marie Salles, que quis fazer uma homenagem.

“É muito comum no Mato Grosso do Sul os peões usarem camisas com marcas e bordados de cavalos e bois. Com isso, criei a marca Mezenga’s para homenagear o Benedito. Eu fui assistente de figurino da Yurika Yamasaki, em O Rei do Gado. Foi o meu primeiro trabalho, na verdade. Então, tem um sentimento de gratidão muito grande envolvido”, contou Marie ao site oficial da emissora.

Afinal de contas, quem foi Mezengas?

Na trama de O Rei do Gado, Bruno Mezenga foi interpretado por Antônio Fagundes. O ator apareceu em ambas as fases do folhetim, que era dividido por uma passagem de tempo, primeiro ele foi Antônio e depois Bruno.

Bruno era um rico pecuarista conhecido como “O Rei do Gado” por ser dono da maior criação de gado do país, além de lavouras de café. Ele acaba se apaixonando pela boia-fria Luana (Patrícia Pilar), que chega a trama com um passado misterioso. Os dois são de famílias rivais descendentes de imigrantes italianos, o que traz problemas para ambos.

Curiosidade

Antônio Fagundes, que interpretou Bruno Mezenga em O Rei do Gado, estava cotado para atuar em Pantanal de 2022. O ator seria o velho do rio, porém, as negociações com a TV Globo não deram certo e por isso ele deixou o elenco do remake. Após sua saída, Osmar Prado foi chamado para a substituição e ficou com o papel.

Quem é a figurinista de Pantanal?

Marie Salles é a figurinista da novela Pantanal da TV Globo e quem decidiu introduzir a marca “Mezengas” em homenagem ao personagem de Antônio Fagundes. A artista trabalha na emissora há mais de 27 anos e é formada pela Belas Artes da UFRJ. Ela foi contratada em 1995 e seu primeiro trabalho foi o de assistência à estilista Yurika Yamasaki na produção das roupas dos personagens de O Rei do Gado.

Atualmente, o trabalho de Salles pode ser visto em duas atrações da TV Globo, a novela Pantanal em que criou a marca de Mezengas, e também na reprise de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. A figurinista foi a responsável pelo visual de Flora, Donatela e companhia.

Além disso, Salles também esteve envolvida na criação dos figurinos de outras grandes obras do canal, como: Cordel Encantado, Joia Rara, A Regra do Jogo, Novo Mundo, Avenida Brasil, Amor de Mãe, entre outras.

Leia também

Peões da novela Pantanal provocam alvoroço na web; quem é quem