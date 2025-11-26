MIB-Homens de Preto 3 é o filme da Sessão da Tarde hoje

Nesta quarta-feira, 26 de novembro, a TV Globo vai exibir o filme MIB-Homens de Preto 3 na a Sessão da Tarde. Protagonizado por Will Smith e Tommy Lee Jones, a sequência é um sucesso de bilheterias e vai empolgar quem estiver em casa. Veja o horário e confira a sinopse do longa.

Confira que horas estreia a 5 temporada de Stranger Things

Que horas começa a Sessão da Tarde hoje?

A Sessão da Tarde de hoje vai exibir o filme MIB-Homens de Preto 3, a partir das 15h25 (de Brasília), após a novela Terra Nostra. O longa, dirigido por Barry Sonnenfeld, é o terceiro filme da adorada série de comédia e ficção científica.

Desta vez, a história adiciona um toque de viagem no tempo, levando o Agente J (Will Smith) de volta a 1969 para salvar seu parceiro, o Agente K, e impedir uma invasão alienígena. É uma mistura de humor, emoção e revelações surpreendentemente tocantes sobre os personagens.

O filme começa com Boris, o Animal (Jemaine Clement), um assassino alienígena mortal, escapando de uma prisão de alta segurança na Lua com a ajuda de sua amante. Boris guarda rancor do Agente K (Tommy Lee Jones), que o capturou em 1969 e atirou em seu braço. Boris jura voltar no tempo para matar K antes que a prisão aconteça.

De volta ao presente, J e K ainda trabalham juntos, mas K parece estranhamente reflexivo e distante. De repente, após Boris viajar no tempo para o passado, K desaparece da linha temporal presente — ninguém além de J se lembra dele. J descobre com a Agente O (Emma Thompson) que K morreu em 1969, assassinado por Boris. A única maneira de restaurar a linha temporal é J viajar de volta no tempo e salvá-lo.

J usa tecnologia ilegal de viagem no tempo, saltando de um arranha-céu para atravessar uma fenda temporal. Ele aterrissa em Nova York em 1969 e logo encontra um Agente K mais jovem (Josh Brolin), que inicialmente o prende. O jovem K começa lentamente a confiar em J enquanto descobrem o plano de Boris: assassinar K e impedir o lançamento da ArcNet, um escudo de defesa que protegerá a Terra da espécie de Boris, os Bogloditas.

