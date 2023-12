Grade de folhetins traz título inédito no Brasil

Minha Fortuna é Te Amar e mais: novelas do SBT em dezembro

A programação de novelas do SBT em dezembro conta com um novo título, adicionado recentemente. É 'Minha Fortuna é Te Amar' (2021), folhetim mexicano que está sendo exibido pela primeira vez no canal de Silvio Santos. As demais tramas seguem na programação.

'A Gata' (2014) está entre as novelas do SBT em dezembro

A novela mexicana A Gata está no ar desde outubro, substituindo 'Rebelde' (2004). O folhetim é exibido de segunda a sexta-feira, às 16h30, horário de Brasília. Ainda não há data para a trama chegar ao fim, o que depende dos índices de audiência.

O folhetim conta a história de Esmeralda (Maite Perroni), uma menina pobre que vive em um lixão. A garota é amiga de Paulo (Daniel Arenas), menino rico que a defende dos ataques de outras crianças. O jovem se apaixona pela protagonista, mas esse amor é proibido por sua mãe, Lorena (Laura Zapata), que quer que ele se case com Mônica (Paloma Ruiz de Alda), uma garota rica e esnobe.

Quando cresce, Esmeralda se torna uma mulher independente e arranja um emprego, mas ainda passa por dificuldades para ficar com seu verdadeiro amor.

'Abismo de Paixão' (2021)

Logo após A Gata, o SBT segue com a programação das novelas de dezembro com 'Abismo de Paixão'. O folhetim é exibido de segunda a sexta, às 17h15, horário de Brasília. A trama também está no ar desde novembro e não tem data para terminar.

Em Abismo de Paixão, o público acompanha a história de Damião (David Zepeda), um jovem que se apaixona por Elisa (Angelique Boyer), herdeira de Augusto (Eric del Castillo). O pai da protagonista é um homem rico e poderoso, e o rapaz não conquista a aprovação do sogro, que ameaça matá-lo caso ele não se afaste da garota. Isso porque os pais dos mocinhos têm um passado obscuro.

'Minha Fortuna É Te Amar' (2021) faz dobradinha com 'Um Refúgio Para o Amor'

A mais nova adição à grade das novelas de dezembro do SBT é 'Minha Fortuna é Te Amar', que começou a ser exibida no último dia 4. A novela vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 18h15, horário de Brasília, em dobradinha com os capítulos finais de 'Um Refúgio para o Amor.

O público acompanha a história de Natália (Susana González) e Vicente (David Zepeda), duas pessoas que não se conhecem, mas têm suas vidas viradas de cabeça para baixo no mesmo dia. Ela, uma mulher da alta sociedade, é casada com Adrian (Sergio Sendel) e tem duas filhas, até que descobre que está sendo traída pelo marido com sua melhor amiga, Verônica (Denia Agalianou).

Ele é um homem simples que trabalha como motorista de caminhão, viúvo e pai de um filho que ficou traumatizado após a morte da mãe em um assalto e ainda leva um golpe da imobiliária. É nesse momento que os dois se conhecem.

A partir da próxima semana, Um Refúgio para o Amor deixa a programação do SBT e dá espaço para a nova novela ocupar o horário.

'A Infância de Romeu e Julieta' (2023)

O SBT exibe a inédita 'A Infância de Romeu e Julieta' de segunda a sexta, às 20h45, horário de Brasília. De autoria de Iris Abravanel, esse é o único folhetim original da emissora que está no ar no momento e deve permanecer na grade nos próximos meses.

A novela conta a história de Romeu e Julieta, duas crianças que vivem no mesmo bairro e se apaixonam, mas são impedidas de viver o amor, já que suas famílias são rivais. No entanto, eles lutam para ficar juntos.

'Cúmplices de Um Resgate' (2015) está entre as novelas do SBT em dezembro

O SBT segue exibindo a reprise de 'Cúmplices de Um Resgate' no horário da noite. Protagonizada por Larissa Manoela, a trama é um dos maiores sucessos entre as novelinhas infantis da emissora e volta e meia retorna à grade. A novela vai ao ar de segunda a sexta, às 21h30.

A história gira em torno de Isabela e Manuela (Larissa Manoela), gêmeas separadas no nascimento. Isabela é criada por Rebeca (Juliana Baroni), uma mulher rica e mimada, enquanto Manuela cresce ao lado de Aurora (Cléo Ventura), uma mulher humilde e honesta. As meninas não sabem da existência uma da outra até que se encontram por acaso e descobrem ser irmãs. Então, trocam de lugar para viverem novas experiências.