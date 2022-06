Mosca Chiquititas na novela Pantanal 2022: ator vive Renato

Personagem estreou no folhetim durante os recentes capítulos do remake da TV Globo.

Mosca Chiquititas na novela Pantanal de 2022, Gabriel Santana faz sua estreia no horário nobre da TV Globo. O ator já havia trabalhado na emissora antes, mas iniciou sua carreira nas telinhas no canal de Silvio Santos, quase 10 anos atrás. A produção infantil foi o que trouxe fama para Santana entre os noveleiros. Intérprete de Renato no folhetim das 21h, o jovem chegou à trama com os capítulos que apresentaram a segunda família de Tenório.

Quem é o Mosca Chiquititas na novela Pantanal da Globo?

O Mosca de Chiquititas interpreta Renato na novela Pantanal de 2022, o filho do meio de Tenório e Zuleica. O rapaz ama a família, mas tem algumas crises no relacionamento com o pai. O jovem mora em São Paulo, mas se muda para o pantanal quando a segunda família de Tenório passa a viver sob o mesmo teto que Maria Bruaca e Guta.

Na versão original de 1990, o rapaz deseja voltar para o sudeste em certo ponto da trama, assim como um dos irmãos, mas não tem a permissão do pai. Por Tenório proibir o retorno dos filhos para São Paulo, o jovem acaba lidando com uma tragédia na família: a morte do caçula, Roberto. O momento traumático vem carregado de culpa, já que o rapaz provavelmente estaria vivo se tivesse saído do pantanal, como desejava.

Além disso, na trama, Renato não aceita bem o relacionamento de Marcelo e Guta, que durante muitos capítulos, todos acreditam serem meios-irmãos. Apenas na reta final do folhetim que é revelado que Marcelo não é filho biológico de Tenório e que apenas Roberto e Renato compartilham o mesmo sangue do marido de Maria Bruaca.

Em 2022, a trama do Mosca de Chiquititas na novela Pantanal ganhará algumas mudanças. Enquanto na Manchete a segunda família de Tenório era branca, no remake, todos os membros são negros. Com isso, algumas temáticas sobre preconceito racial serão debatidas.

Se o final do personagem não for alterado na nova versão, os últimos momentos de Renato serão na festa de casamento entre Filó e José Leôncio, Tadeu e Zefa e Guta e Marcelo. Na obra da Manchete, o rapaz aparece no final da novela em conversa com uma moça. Ele explica que continuará vivendo no pantanal e que sua mãe herdou muitas cabeças de gado para cuidar – após a morte de Tenório.

Ele termina o folhetim dançando e flertando com a moça, que também tem um pai endinheirado. “Nós dois juntos temos mais bois no pasto que o Zé Leôncio”, comenta o rapaz durante a cena. “Sabe que estou começando a gosta de você?”, diz a moça. Renato então convida a garota para um banho de rio e ela aceita: “vamos sair de fininho”.

Novelas de Gabriel Santana

Gabriel Santana tem 22 anos de idade e estreou nas telinhas em 2013, quando foi Mosca na novela infantil Chiquititas, do SBT. O trabalho no meio havia começado pouco antes, em 2010, quando Gabriel passou a participar de anúncios para agências de publicidade.

Quando conquistou o papel de Mosca, o ator passou cerca dois anos na pele do personagem. A produção foi longa e contou com mais de 500 capítulos. Após encerrar seu trabalho no folhetim, o ator participou do quadro Dance se Puder (em 2016), no Programa da Eliana. A competição de dança entre jovens famosos também contou com Gustavo Daneluz, Raissa Chaddad, Thomaz Costa, entre outros. Raissa foi a grande vencedora e levou R$ 50 mil para casa.

Depois, o ator participou da série Carcereiros (2017) como o personagem Leo. Estrelada por Rodrigo Lombardi, a série da Globoplay é baseada em um dos livros do doutor Dráuzio Varella. No ano seguinte, Gabriel Santana atuou em Z4, série do SBT em parceria com o Disney Channel.

Em 2019, aconteceu a estreia do ator nas telinhas da TV Globo. Ele interpretou Cléber Braga em Malhação – Toda Forma de Amar, mesma temporada que lançou Alanis Guillen, a Juma do remake da TV Globo. Em seguida, o ator apareceu no curta Ana e agora ele é Renato no remake de Pantanal.

Ator foi alvo de fake news em 2021

No primeiro semestre de 2021, viralizou no TikTok que Gabriel Santana teria morrido durante um assalto em Nova York. O assunto tomou as redes e o ator precisou gravar um vídeo para provar que estava vivo. Em uma exclusiva ao Fofocalizando do SBT, emissora que o lançou, o famoso informou que estava bem e em casa, no Brasil.

Santana disse que não passou por nenhum assalto em Nova York e que na verdade nunca viajou para outro país. “Estou vivo galera. Não tenho casa em Nova York, nunca saí do país, só queria deixar claro que a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente posta na internet”, comentou o ator.

Relembre momentos do ator na novela Chiquititas:

Quem foi Renato na versão de 1990

Em 1990, Renato foi vivido pelo ator Ernesto Piccolo. Antes de ser Renato, Ernesto já havia aparecido em outra produção da Manchete e também em alguns lançamentos da TV Globo.

A estreia de Ernesto nas telinhas aconteceu na novela Jogo da Vida, da TV Globo, em 1981, nove anos antes de Pantanal. Depois, ele esteve em Eu Prometo (1983), Patriamada (1984), Um Sonho a Mais (1985), Hipertensão (1986), Super Xuxa Contra o baixos astral (1988), Melodrama (1988), Kananga do Japão (1989) e finalmente em Pantanal (1990).

Hoje, o famoso está com 59 anos de idade e continua trabalhando. Seus últimos trabalhos na TV foram Vítimas Digitais (2019), Ala Leste (2019) e O Rico e o Lázaro (2017). Nos palcos do teatro, Ernesto atualmente é o diretor de O Livro dos Prazeres, peça em cartaz no Teatro Laura Alvim, em Ipanema.

