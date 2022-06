Filho Tenório Pantanal morre? O que vai acontecer com Roberto

A segunda família de Tenório está prestes a colocar os pés no pantanal. Por enquanto, Marcelo é o único herdeiro do mau-caráter que conquistou espaço na trama, por causa do romance com a meia-irmã Guta. No entanto, em breve mais membros desta outra família vão aparecer. Entre eles estará Roberto, personagem de Cauê Campos que sofrerá um grave acidente quando estiver em Mato Grosso do Sul. O filho de Tenório em Pantanal morre? Final de Roberto não será nada feliz.

Filho de Tenório vai morrer na novela Pantanal?

Roberto, o filho mais novo de Tenório em Pantanal, morre na novela. O rapaz é vítima de uma enorme sucuri quando vai para o rio sozinho para um passeio de barco. O corpo de Roberto é puxado para o fundo do rio pela cobra e fica desaparecido por algum tempo, mas depois o animal é encontrado com o corpo do jovem na barriga.

A tragédia acontece na novela após uma confusão na casa de Tenório por causa do relacionamento de Guta e Marcelo. O marido de Maria Bruaca não aceita que seus filhos namorem. Os berros do pai incomodam Roberto, que resolve sair de casa. O jovem já estava bravo antes da briga, por conta do pai não deixá-lo retornar para São Paulo, e decide pegar um barco e seguir pelo rio.

O passeio do jovem não dura muito tempo e ele é atacado por uma sucuri. O animal se enrola nas pernas do rapaz e o leva embora. Teodoro, jagunço contratado por Tenório, assiste a cena de longe, mas não se move para ajudar o rapaz.

Mais tarde, Ari informa José Leôncio que uma sucuri foi encontrada pelo IBAMA (O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e dentro dela estava um corpo. Jove então leva Marcelo, o filho mais velho de Tenório, para Campo Grande. O rapaz reconhece o corpo do irmão e fica inconsolável.

Ao descobrir o que aconteceu com seu filho, Tenório se sente culpado por não ter permitido que o rapaz retornasse ao sudeste. O jovem não queria mais ficar pelo pantanal e pediu para morar novamente em São Paulo, mas não ganhou a permissão que tanto queria.

Quando o filho de Tenório vai morrer na novela Pantanal da Globo?

É possível que a morte do filho mais novo de Tenório aconteça nos capítulos que vão ao ar no mês de agosto. A previsão é baseada na reprise do folhetim original de 1990 pelo SBT entre 2008 e 2009. A tragédia de Roberto com a sucuri aconteceu no final de novembro de 2008 e a reexibição terminou no meio de janeiro de 2009.

Nesta versão, foram quase 2 meses entre a morte de Roberto e o final da novela, então se o mesmo acontecer no remake, as cenas poderão ser assistidas por volta de agosto, pois o folhetim chega ao fim em outubro de 2022.

O filho de Tenório que morre em Pantanal será interpretado pelo ator Cauê Campos, de 20 anos de idade. O rapaz está nas telinhas desde criança e estreou na TV Globo com a novela Avenida Brasil, em 2012. Depois, ele também participou de Lado a Lado (2012 – 2013), Babilônia (2015) e Totalmente Demais (2015 – 2016).

O jovem também esteve nos filmes Minha Mãe é uma Peça (2013), Meu Passado Me Condena (2013), entre outros. Cauê Campos também foi uma das estrelas de Detetives do Prédio Azul no Gloob e agora vive Roberto em Pantanal.

Tenório também irá morrer na novela Pantanal

Não é apenas o filho de Tenório que morre na novela Pantanal, o vilão também vai bater as botas. A morte do personagem de Murilo Benício será mais tarde na trama, próximo a reta final do folhetim. Ele será alvo da vingança de Alcides, que vai conseguir encurralá-lo no rio e acertará a barriga do rival com uma lança.

Tudo acontecerá depois que Tenório prender Maria Bruaca e Alcides para castrar o peão. Após passar uma faca nas partes íntimas de Alcides, Tenório acabará deixando a dupla viva, o que custará caro para ele mais tarde. Alcides vai ter a ajuda de Zaqueu e irá atrás do vilão. Depois que conseguir matá-lo, Alcides jogará o corpo de Tenório no rio para ser devorado pelas piranhas.

Para sua sorte, Alcides vai descobrir que a castração não deu certo e que ele continua inteiro, apesar das cicatrizes e todo o sangue que perdeu durante o ato. Ele e Maria Bruaca vão deixar o pantanal e seguirão para o Sarandi em uma chalana.

Quais são os outros filhos de Tenório

Além de Roberto, a segunda mulher de Tenório chega ao pantanal com mais dois filhos, Renato e Marcelo. Renato é o filho do meio e é interpretado pelo ator Gabriel Santana no remake. Já Marcelo é o primogênito do casal e é papel de Lucas Leto.

Ao longo da trama, é descoberto que Marcelo não é filho legítimo de Tenório. Com a revelação, Guta pode finalmente namorar com o rapaz em paz, pois fica comprovado que eles não são irmãos. O final da dupla é feliz, eles se casam e tem um filho.

Renato não volta para São Paulo no final da novela Pantanal e continua ao lado da mãe, que permanece na região. Ele termina o folhetim sem estar comprometido com ninguém, mas arranja um rabo de saia na festa de casamento de Guta e Marcelo, no último capítulo.

