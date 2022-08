Mudinho O Cravo e a Rosa tem família com atrizes famosas

Carlos Evelyn, ator que interpreta Mudinho O Cravo e a Rosa, não é o único de sua família que participou de novelas. O intérprete de um dos mais lembrados personagens do folhetim de Walcyr Carrasco é parente de Deborah Evelyn e também de Renata Sorrah, famosas artistas da teledramaturgia brasileira.

Mudinho O Cravo e a Rosa é irmão de quem?

Mudinho O Cravo e a Rosa é irmão da atriz Deborah Evelyn. Os dois são filhos do economista Haroldo Bruce Evelyn com a socióloga Suzana Sochaczewski Evelyn, e possuem quatro anos de diferença entre si. A famosa tem 56 anos de idade, enquanto seu irmão tem 52 anos.

Os irmãos têm mais uma parente famosa. Eles são sobrinhos de Renata Sorrah, irmã de Suzana, mãe dos atores. A loira é uma das mais reconhecidas atrizes de novela e ficou marcada por viver Nazaré Tedesco em Senhora do Destino em 2004 – atualmente, ela está no ar em Filhas de Eva, seriado da Globo.

Ao contrário da irmã e da tia, Carlos Evelyn não trabalha mais como ator. Sua primeira aparição em novelas foi em 1999, quando participou de Andando nas Nuvens, exibida no horário das 19h na Globo. Mas o reconhecimento veio de fato em 2001, quando interpretou Mudinho O Cravo e a Rosa. O personagem fez sucesso entre a audiência na época da exibição original da novela e agora voltou a despertar a atenção do público durante a reprise.

Depois de O Cravo e a Rosa, o ator esteve em outros folhetins antes de abandonar a carreira de ator. Fez uma pequena participação na série Desejos de Mulher em 2003; no mesmo ano, interpretou Oscar em Celebridade, trama das nove da emissora. Sua última aparição como ator foi em 2006, quando participou de Páginas da Vida.

Carlos deixou a carreira artística desde então para se dedicar à área financeira. Ele vive de forma bem discreta desde então, sem perfis nas redes sociais e sem dar entrevistas. Os únicos registros do ator atualmente são algumas fotos publicadas por sua irmã Deborah.

Já Deborah Evelyn segue trabalhando como atriz. Ela esteve recentemente em Verdades Secretas II, produção de 2021 do Globoplay. Sua última novela nas telinhas foi em 2019, quando interpretou Lyris em A Dona do Pedaço.

Qual o final de Mudinho em O Cravo e a Rosa?

Mudinho é um dos personagens mais lembrados de O Cravo e a Rosa. O rapaz na verdade se chama Fábio e recebe o apelido por fingir ser mudo para seduzir a feminista Lurdes (Carla Daniel), mas acaba conquistando também a amiga dela, Bárbara (Virginia Cavendish).

O personagem é amigo de Celso (Murilo Rosa) e Petruchio (Eduardo Moscovis), mas acabou se destacando com sua própria história. Após enganar as moças, sua farsa é descoberta por Catarina (Adriana Esteves).

Fábio então é obrigado a revelar o motivo que o levou a se fazer de mudo. Ele revela que fez uma aposta com Celso de que conseguiria conquistar Lurdes. Para sua surpresa, a feminista revela que sempre soube da farsa do personagem: “Na verdade, eu sempre soube de tudo. Faz muito tempo que eu sei que você fala!”.

Apesar de ficar surpresa quando Fábio diz que tudo não passou de uma aposta com seu amigo, ela leva um susto quando o falso mudo revela que também está envolvido com Bárbara.

Será a própria Catarina quem vai revelar a verdade para as amigas. “Existem muitas coisas que vocês precisam descobrir. Fiquem na porta da casa e vejam se ele não vai entrar. Ele é amigo do Petruchio, conheço muito bem. Não é mudo coisa nenhuma! Nunca foi! Fala pelos cotovelos!”, diz esposa de Petruchio.

Com raiva do rapaz, Lurdes e Bárbara vão até a casa do farsante e jogam ovos nele. Elas levam o personagem até a sacada e ameaçam jogar ele pela janela, que é obrigado a gritar por socorro. “Que milagre! O Mudinho falou! Ou será que sempre falou o tempo todo?”, dizem.

O barraco também faz com que as amigas briguem entre si. Depois de trocarem tapas, elas decidem se afastar por causa da disputa pelo falso mudo.

Mas os três personagens tem um final feliz em O Cravo e a Rosa. Fábio é perdoado o por ambas as mulheres e termina a novela morando com as duas, formando um “trisal”. Os três aparecem de braços dados no casamento de Bianca e Edmundo.