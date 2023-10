Mulheres Apaixonadas: Dóris apanha de Marcos?

Quem acompanha Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo viu que Dóris (Regiane Alves) e Marcos (Dan Stulbach) começaram a se envolver, o marido abusivo de Raquel (Helena Ranaldi). Dóris apanha de Marcos? Relacionamento da dupla resultará em uma tragédia no futuro da novela, mas a vítima não será a filha de Carlão (Marcos Caruso).

O que acontece com Dóris e Marcos na novela?

Dóris fica nas nuvens depois que começa a namorar com Marcos, já que é paparicada com presentes caros pelo marido de Raquel, mesmo que sua família não aprove a relação. Porém, como o personagem de Dan Stulbach é um homem abusivo, a questão que fica no ar é se a moça também é vítima do vilão como a professora de educação física, que sofre muitas agressões do esposo. Embora Dóris também não seja flor que se cheire e ceda aos caprichos de Marcos por ter interesse nos luxos que ele pode lhe dar, o caráter violento de Marcos não é controlável e ao que tudo indica ele também desconta sua raiva na jovem.

Quem acompanhou a exibição original de Mulheres Apaixonadas deve lembrar que não há cenas na novela que mostram Dóris apanhando de Marcos como ocorre com Raquel. No entanto, existe o indício de que ela pode ter passado por uma situação dessas nas mãos do homem, já que nos últimos capítulos do folhetim Carlão vê hematomas no corpo da filha.

A garota tem algumas marcas de dedos, chupões e outros manchas vermelhas, mas não conta para o pai o que aconteceu para consegui-las de verdade, apenas tenta enrolá-lo e diz que caiu. O assunto não volta a ser retratado na história e Dóris não confessa a ninguém até as cenas finais do folhetim se chegou a apanhar do amado ou não.

Embora essas possíveis agressões não sejam foco em Mulheres Apaixonadas, a relação de Dóris e Marcos termina de maneira trágica do mesmo jeito. Isso porque a jovem é convencida a enganar Fred (Pedro Furtado) depois que Marcos descobre que o irmão de Dóris, Carlinhos (Daniel Zettel), é amigo do rapaz. O vilão mente para a filha de Carlão e diz que não vai machucar o jovem, apenas conversar com ele, e ainda promete a Dóris um carro pelo serviço.

Assim, Dóris mente para Fred e diz que seu irmão quer se encontrar com ele. O rapaz entra no carro da jovem e é levado até um posto de gasolina, em que ela o abandona com Marcos. Fred então vira refém do vilão, que tem uma arma e liga para Raquel para contar que está com seu aluno e namorado em mãos, marcando um ponto de encontro para eles.

Quando Raquel está perto de encontrar com Fred e Marcos, o garoto tenta tomar o controle do carro, que acaba caindo de uma ribanceira. A professora chega ao local a tempo de ver o acidente e entra em desespero. Tanto Marcos quanto Fred morrem.

Qual o final de Dóris?

Depois da morte de Fred, Dóris se arrepende muito de ter embarcado no plano de Marcos. Nos últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas, ela se abre com o padre Pedro (Nicola Siri) e mostra que não queria que nada de ruim acontecesse com Fred. Suas atitudes em relação aos avós também mudam e ela até ajuda uma dupla de idosos na rua certo dia.

No entanto, Dóris ainda é movida pelo interesse e ambição. Após ganhar alguns presentes luxuosos de Estela (Lavínia Vlasak) e alguns dias pagos no hotel em que a ricaça morava, ela conhece um homem mais velho e com dinheiro e vai com ele para o quarto.

No entanto, a felicidade da jovem dura pouco, pois Carlão aparece no local e dá uma surra na jovem. Depois, ele arranca a filha do quarto de hotel pelos cabelos e a humilha na frente de todos. Carlão carrega Dóris até em casa e a joga no quarto que era de seus pais e depois passou para jovem. "Aqui está seu quarto, aqui está sua cama. É aqui que você vai ficar e viver", diz com firmeza enquanto a personagem de Regiane Alves chora muito.

Apesar da surra e da humilhação do pai, Dóris acaba ficando bem depois. As cenas finais da jovem são na formatura dos alunos da Escola Ribeiro Alves, ela está ao lado dos avós sorrindo e os abraça.

