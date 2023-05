Personagem de Jade Picon terá grande revelação no final da novela, o que traçará destino do bebê.

Chiara vai ficar com o bebê no final de Travessia?

Desde que descobriu a gravidez, Chiara planeja doar o seu bebê para não ter nenhum vínculo com Ari. A moça esconde a situação de quase todo mundo e tenta manter a farsa até o nascimento do menino. Apesar de já ter encontrado uma mulher para adotar a criança, uma revelação no final de Travessia fará com que a herdeira de Guerra (Humberto Martins) mude de ideia.

Doação ou Chiara vai ficar com o bebê?

Chiara ficará com seu bebê no final de Travessia, segundo apurou a coluna de Sabrina Castro, no Notícias da TV, no dia 2 de maio. A personagem de Jade Picon decidirá não doar a criança para Vera depois que descobrir a verdade sobre sua origem.

Isso porque, após o nascimento da criança, Cidália fará com que Chiara descubra que seu pai é Moretti. A mulher pedirá a ajuda de Talita para conseguir recriar Debora (Grazi Massafera) em um ambiente virtual e a jovem poderá conversar com a mãe usando um óculos especial.

Ao refletir sobre as mentiras que conviveu durante sua vida, a mocinha decidirá não fazer o mesmo com o filho. Ela decidirá ficar com a criança e deixará que Ari conheça o menino no futuro, que ganhará o nome de Jorge Luis Neto e será apelidado de Jorginho.

No último capítulo, Ari ficará sabendo sobre a criança quando seguir o paradeiro de Chiara até a maternidade. Ele acreditará que a moça está lá para o parto de uma amiga, mas depois perceberá que é ela quem deu a luz. O personagem de Chay Suede se revoltará com a atitude de Chiara de esconder a informação dele e será expulsa do hospital por seguranças.

Ele acabará preso nos meses seguintes, por conta do processo das ações de Guerra, que o empresário vencerá e será comprovada a fraude do rapaz. No entanto, quando ele deixar a prisão, irá direto até Chiara, que o apresentará ao menino, que será criado por ela e Guerra.

Para amolecer o coração da ex-companheira, além de mostrar que é um homem diferente e que pode ficar perto do menino, ele entregará a última folha em branco com a assinatura de Guerra que tem em mãos.

Qual será o final de Ari?

Após o tempo na prisão e o primeiro encontro com o filho que teve com Chiara, Ari não ficará morando no Rio de Janeiro. Segundo Patrícia Kogut, do O Globo, o arquiteto voltará para o Maranhão e trabalhará ao lado de Núbia (Drica Moraes) na venda da mãe.

No entanto, ele conseguirá uma entrevista na cidade maravilhosa e então será contratado para um novo trabalho. Assim, ele planejará uma viagem para retornar ao sudeste e recomeçar sua vida. Alegando mudanças em seu caráter duvidoso, Ari afirmará para a mãe que vai ao Rio ver Tonho e Jorginho e começar o novo trabalho. "Desta vez eu decolo", comentará.

No final da novela Travessia, Brisa conseguirá a guarda de Tonho de volta e por isso o garoto não estará mais morando com o pai ou a avó. Após Bia (Clara Duarte) descobrir que a maranhense tem uma condição genética rara chamada quimerismo, a razão para os testes de DNA darem negativos será finalmente compreendida. O nascimento do bebê que Brisa tem com Oto (Romulo Estrela) será peça-chave para provar tudo e a mocinha recupera o filho.

