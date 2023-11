Mulheres Apaixonadas muda de horário a partir de segunda (27/11)

A novela "Mulheres Apaixonadas" muda de horário na próxima semana para a exibição dos últimos capítulos da história escrita por Manoel Carlos. A trama divide o "Vale a Pena Ver de Novo" com os episódios iniciais de "Paraíso Tropical" (2007), a próxima trama a ganhar uma edição especial.

Horário de Mulheres Apaixonadas na última semana

Os últimos capítulos de Mulheres Apaixonadas serão exibidos às 17h35, horário de Brasília, entre segunda-feira, 27, e sexta, 1º de dezembro. Antes, o público acompanha as primeiras cenas do folhetim de Gilberto Braga, nova adição à grade da Globo. A estratégia da dobradinha é usada pela emissora para convencer o público a assistir à próxima novela.

A dobradinha também acontece com as reprises que vão ao ar antes do Jornal Hoje. Atualmente, a emissora exibe "Mulheres de Areia" (1993), ainda sem data para chegar ao fim. Ao contrário do Vale a Pena Ver de Novo, as tramas desse horário não sofrem tantos cortes.

Anteriormente, Mulheres Apaixonadas deveria ser encerrada uma semana depois do anunciado. No entanto, Paraíso Tropical chega antes às telinhas, já que é normal que a audiência da televisão aberta caia no último mês do ano, por conta do verão e das festas, o que poderia prejudicar os números do folhetim.

Depois do fim da trama de Manoel Carlos, Paraíso Tropical segue sozinha no horário. Essa é a primeira vez que a novela ganha uma reprise na televisão aberta desde a exibição original - em 2021, a história foi ao ar no Viva e também está disponível no Globoplay.

O motivo para a demora na reprise pode ser que o folhetim não foi tão bem em sua exibição original e obteve audiência menor que sua antecessora, além de críticas por ser uma trama muito masculina. Ainda assim, Paraíso Tropical teve alguns bordões que caíram na boca do povo, como a "catiguria" de Bebel (Camila Pitanga).

