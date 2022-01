Mylla Christie hoje: como está a atriz de 50 anos

Em destaque nos novos capítulos da reprise de Carinha de Anjo, Mylla Christie hoje está afastada da televisão há algum tempo. O último trabalho da famosa na frente das câmeras foi no SBT e desde então ela dedica seu tempo a outra carreira.

Como está Mylla Christie hoje?

Mylla Christie está com 50 anos de idade, ela é casada com o empresário Tutu Sartori, com quem trocou alianças há mais de uma década. O casal se conhecia desde a infância e chegou a estudar junto na adolescência. Em 2011, Mylla Christie e Tutu se tornaram pais de Arthur, até hoje o único filho do casal.

Afastada das telinhas desde 2019, Mylla tem se dedicado a carreira de influenciadora digital nas redes sociais. Ela tem 1 milhão de seguidores no Instagram e fala sobre um estilo de vida saudável, cuidados com a pele, corpo, cabelo, entre outros assuntos.

A famosa também tem um canal no Youtube, que soma no total mais de 10 mil visualizações. Nos vídeos da conta, ela mostra receitas veganas e com alimentos orgânicos, além de dar dicas de decoração e reforma.

Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana

Hoje afastada das telinhas, os últimos trabalhos de Mylla Christie foram em novelas infantis do SBT. Em Carinha de Anjo, atualmente em reprise, a famosa apareceu em poucos capítulos como a doutora Alessandra. Mylla aparece na trama quando Dr. André indica uma psicóloga para atender Dulce Maria, que passava por um momento traumático na novela e estava sem conseguir andar.

A menina havia realizado todos os exames e nada estava errado fisicamente com ela, por isso foi concluído que Dulce precisava de atendimento psicológico. Alessandra então chega na novela para ajudar a garota, além de Cecília (Bia Arantes), que também ganha conselhos da psicóloga.

Em sua última novela até hoje, As Aventuras de Poliana, Mylla Christie interpretou Verônica Pessoa de 2018 a 2019. Na trama, ela era esposa de Roger e mãe de duas crianças, Filipa e Guilherme.

Verônica era dependente financeiramente e emocionalmente do marido, gastava grande parte do seu tempo em compras e procedimentos estéticos.

Carreira

Mylla Christie estreou nas novelas em 1990, com Meu Bem, Meu Mal, em que interpretou Jessica Miranda, ela tinha 19 anos na época. Porém, antes disso, Mylla já somava trabalhos em campanhas publicitárias e havia participado de um especial de fim de ano de Roberto Carlos.

Em 1992, ela trabalhou em Deus nos Acuda, da Rede Globo. Já ano seguinte, Mylla começou a apresentar um programa infantil na extinta Manchete, o Clube da Criança. Em 1994, ela retornou aos folhetins e interpretou Carlota em A Viagem.

Quando chegou o ano de 1995, a agenda de Mylla Christie ficou cheia, ela trabalhou em A Comédia da Vida Provada, Malhação e Engraçadinha… Seus Amores e Seus Pecados. Depois disso, ela esteve em Quem é Você? (1996), A Justiceira (1997), Conto de Natal (1997), Pobres por um Dia (1998), Paixão Perdida (1998), Tiro & Queda (1999), Condenado à Liberdade (2001), Os Cristais Debaixo do Trono (2001) e Kubanacan (2003).

De 2004 a 2005, Mylla Christie esteve em um sucesso de Aguinaldo Silva, Senhora do Destino, como Eleonora, uma de suas personagens mais lembradas até hoje. Após esse trabalho, ela atuou no filme O Caso Morel (2006) e então migrou para a Record TV, em que atuou na novela Amor e Intrigas (2007 – 2008).

Após 3 anos longe das câmeras, ela atuou no filme As Doze Estrelas, ao lado de Adriana Alves, Paulo Betti e Leonardo Brício. Mais alguns anos se passaram com a atriz longe das telinhas e então ela voltou ao ar com a minissérie bíblia José do Egito. Depois disso, ela trabalhou em novelas do SBT, Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana.

