Não vai ter Sessão da Tarde hoje? Globo exibe futebol (07/09)

Globo exibe futebol no horário da Sessão da Tarde - Foto: Reprodução/vgajic/Canva

Emissora transmite partida do Brasileirão Feminino

A Globo transmite nesta quinta-feira, 7, o jogo entre Ferroviária e Corinthians pelo Brasileirão Feminino. A exibição da partida acarreta em mudanças na grade vespertina apenas hoje, mudando o horário da exibição de reprises de novelas e da Sessão da Tarde.

Qual o filme da Sessão da Tarde de hoje?

Não haverá transmissão da Sessão da Tarde excepcionalmente hoje por conta da exibição do jogo de futebol feminino. Ao invés dos tradicionais filmes que vão ao ar no horário da tarde da Globo, o público poderá acompanhar a final do Brasileirão Feminino entre Ferroviária x Corinthians, às 16h15, horário de Brasília. A partida acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara (SP).

A narração será feita por Everaldo Marques, com comentários de Alline Calandrini e Richarlyson. Além da TV, o público pode assistir a partida gratuitamente pelo Globoplay mediante cadastro.

Diante da exibição do futebol, a reprise de "Mulheres Apaixonadas" (2003), no Vale a Pena Ver de Novo, começa bem mais cedo que o habitual, às 15h25, logo após "Mulheres de Areia" (1993).

O horário de "Amor Perfeito" segue o mesmo, às 18h25. A programação da noite com o Praça TV, "Fuzuê", Jornal Nacional e "Terra e Paixão" também não sofrem alterações.

Próximo filme da Sessão da Tarde desta semana

A Sessão da Tarde retorna na sexta-feira, 8, no horário de sempre, às 15h25. Será exibido o filme "MIB - Homens de Preto 3", lançado em 2012. O longa-metragem é protagonizado pelos atores Will Smith, Tommy Lee Jones e Josh Brolin. A obra faz parte da franquia de sucesso iniciada em 1997.

Dirigido por Barry Sonnenfeld, a terceira parte da história dos agentes mostra que o terrível Boris, o Animal (Jemaine Clement), que foi capturado pelo agente K (Tommy Lee Jones) no passado, arma um plano de fuga para conseguir recuperar seu braço, perdido durante o confronto com o homem de preto, e acabar com o agente de uma vez por todas.

Sendo das intenções do vilão, que planeja viajar no tempo e mudar o rumo da história, o agente J (Will Smith) também volta ao passado e encontra a versão jovem dos amigos, o que o faz descobrir segredos que mudarão essa amizade.

