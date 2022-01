Nascida em Paris, Valentina Bandeira é filha de quem?

A atriz Valentina Bandeira está no ar atualmente como a Cora de Quanto Mais Vida, Melhor. O que muita gente não sabe é que a atriz nasceu em Paris, na França, e além disso, ela tem alguns parentes famosos, incluindo seu pai. Valentina Bandeira é filha de quem?

Valentina Bandeira é filha de quem?

A atriz Valentina Bandeira é filha do bailarino Ricardo Bandeira e de Nina Ramos. Apesar dos pais brasileiros, a intérprete de Cora é francesa. A jovem também é afilhada de batismo do ator Thales Pan Chacon e afilhada de consideração da atriz Cacá Mourthé, além de ser sobrinha da escritora, atriz, professora e diretora Maria Clara Machado.

“Meu pai trabalhava no Tablado [escola de teatro] e minha madrinha é dona do Tablado. Faço teatro desde que me entendo por gente. Como meus pais são separados e eu passava os fins da semana na casa dele, tive uma infância de coxia de teatro. Eu não vejo a minha vida separada disso, sempre soube que eu queria ser atriz”, disse em entrevista ao Gshow.

Valentina começou a carreira em 2014 ao interpretar Danusa na novela Geração Brasil. Ela também esteve em Totalmente Demais (2015) e fez parte do elenco fixo do Zorra entre 2016 e 2020.

Cora em Quanto Mais Vida Melhor

Em “Quanto Mais Vida, Melhor” Valentina Bandeira vive Cora, uma dançarina da boate Pulp Fiction. É ela quem convida Flávia (Valentina Herszage) a participar de um assalto em um aeroporto, que não dá certo e acaba colocando a protagonista dentro do avião junto com Neném (Vladmir Brichta), Paula (Giovanna Antonelli) e Guilherme (Mateus Solano).

Cora acaba sendo presa pelo golpe e quer se vingar de Flávia, que conseguiu escapar da justiça em um primeiro momento. Ela se envolve com Roni (Felipe Abib) na cadeia. A personagem também é irmã dos ladrões Leco (André Silberg) e Neco (Carlos Silberg), que defende com unhas e dentes.

Quando Flávia vai presa junto com a colega, Cora ameaça cortar o rosto da dançarina devido ao sumiço dos dólares. A vilã não desiste de infernizar a vida da ex-comparsa.

Leia também:

4 dicas de que Paula é a mãe de Flávia em Quanto Mais Vida Melhor