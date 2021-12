Nélio morre em Nos Tempos do Imperador? Final será triste

Nélio (João Pedro Zappa) e Dolores (Daphne Bozaski) se tornaram o casal queridinho em Nos Tempos do Imperador, mas não terão o final feliz esperado pela audiência da novela. O assessor se envolverá em uma briga com Tonico (Alexandre Nero), que custará a sua vida.

Nélio tem fim trágico em Nos Tempos do Imperador

O funcionário de Tonico e a irmã de Pilar (Gabriela Medvedoski) tem vivido um romance às escondidas na novela. Isso porque Dolores é casada com Tonico e sofre muito na mão do marido, que a despreza e a humilha constantemente, assim como faz como Nélio.

O assessor começou a ensinar a jovem a ler e a escrever, e a partir daí, eles se apaixonaram. Os dois não foram tão cuidadosos ao esconder o romance, já que foram flagrados por Zayla (Heslaine Vieira), que viu os dois dançando juntos e desconfiou da proximidade entre o casal.

Nos próximos capítulos da trama escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão, Dolores descobrirá que está grávida. O casal ficará imensamente feliz com a notícia e decidirá fugir, para não enfrentar a fúria de Tonico.

Porém, quando o vilão descobrir sobre a traição e a fuga, ficará revoltado. De acordo com informações da jornalista Patrícia Kogout, do jornal O Globo, os pombinhos serão encontrados pelo deputado, que busca vingança.

Eles haviam fugido para uma chácara no interior de Campos dos Goytacazes. Nessa altura da trama, Dolores já terá dado à luz a uma menina.

Dolores e a criança serão sequestradas pelo vilão. Nélio irá resgatá-las, e após uma briga com Tonico, o deputado ficará pendurado em um penhasco. O personagem de Alexandre Nero suplicará para que o assessor salve sua vida e promete que deixará os três em paz.

Nélio puxa Tonico para cima. “Te devo a minha vida, Nélio. Eu sabia que você não ia fazer essa besteira, não ia estragar a sua vida para sempre. Você merece ser feliz com a Dolores e a filha de vocês porque você é um homem bom, mas eu não sou”, dirá o crápula, empurrando o filho de Lota (Paula Cohen) em seguida.

Ao ver Nélio caindo do penhasco, Dolores vai ficar desesperada: “Ele matou o Nélio!!! Assassino!!! Ele empurrou o Nélio no penhasco! No penhasco que Nélio salvou ele de cair! Monstro! Assassino!”

Não satisfeito, Tonico ainda irá ameaçar de fazer o mesmo com a filha de Dolores.

Quando acaba a novela?

Nos Tempos do Imperador deve terminar em fevereiro de 2022, segundo o Notícias da TV. A trama, que começou a ser exibida em agosto após alguns adiamentos causados pela pandemia de covid-19, totalizará seis meses no ar.

O folhetim que irá suceder a trama de época será Além da Ilusão. A nova novela terá Larissa Manuela e Rafa Vitti como protagonistas, além de nomes como Lima Duarte, Danilo Mesquita, Gaby Amarantos, Bárbara Paz, Marcello Novaes, entre outros.

Enquanto isso, o público continua acompanhando Nos Tempos do Imperador diariamente, exceto aos domingos, na emissora e também no GloboPlay.