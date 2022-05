Violeta da novela Além da Ilusão: o que acontecerá após sequestro

Violeta da novela Além da Ilusão foi sequestrada por Matias (Antonio Calloni), que após mais um surto coloca a vida da esposa em perigo. O ex-juiz não ficou nada contente ao ver que a personagem de Malu Galli estava se engraçando para o lado de Eugênio (Marcello Novaes) e chegou até a esfaquear o rival em capítulos anteriores.

Violeta da novela Além da Ilusão vai morrer?

Violeta não vai morrer na novela Além da Ilusão. A mãe de Isadora (Larissa Manoela) vai sobreviver ao sequestro do marido. Matias ameaçará a vida da esposa com uma faca e dirá para ela que “sua hora chegou”. Porém, a empresária conseguirá com uma conversa acalmar o marido antes de ser encontrada.

Depois que conseguir convencer Matias a não machucá-la na novela Além da Ilusão, Violeta será encontrada no cativeiro por Leônidas (Eriberto Leão) e Eugênio, que ficou desesperado ao descobrir sobre o sequestro. No entanto, ela tentará livrar a barra do marido.

Segundo o resumo cedido pela TV Globo, Violeta irá disfarçar a situação e afirmará que não foi sequestrada pelo marido. Mesmo assim, Eugênio ficará desconfiado e pedirá para Leônidas que ele não deixe Violeta sozinha com Matias na novela Além da Ilusão.

Para quem não viu a cena, Matias planejou o sequestro da esposa de antemão para se vingar do flagra que deu na mulher e Eugênio. Ele fingiu estar passando mal para ser atendido pelo médico. Durante a consulta, ele roubou um remédio, que depois usou como sonífero contra Leônidas.

Matias então foi ao quarto da esposa, colocou um pano em sua boca e a imobilizou. Em seguida, a levou para um cativeiro da fábrica e a ameaçou. O pai das filhas de Violeta afirma que não esquecerá a traição da mulher.

Ainda de acordo com o resumo da emissora sobre os próximos capítulos, Violeta será encontrada no capítulo desta quarta-feira (11) e tentará livrar a barra do marido no episódio que irá ao ar amanhã (12) na novela Além da Ilusão.

Isadora também flagrou a mãe aos beijos com Eugênio e não aceitou bem a situação:

Após término com Violeta, Eugênio vai ficar com Úrsula

Nas próximas semanas, Úrsula conseguirá o que sempre quis e finalmente fisgará Eugênio. Depois do término do empresário com Violeta na novela Além da Ilusão, os dois vão ir para a cama, segundo o Notícias da TV.

A própria Violeta incentivará que o ex-amante se aproxime da assistente, que sempre o amou, mas depois ela precisará esconder os ciúmes do amado.

Em capítulos a partir do dia 20 de maio, Úrsula vai conseguir uma primeira vez com Eugênio. No dia seguinte, o personagem de Novaes já pedirá a mulher em namoro, o que deixará a mãe de Joaquim em êxtase. Úrsula fará questão de contar a todos que ela e Eugênio estão juntos e esfregará na cara de Violeta o romance.

Quando acaba Além da Ilusão?

De acordo com o colunista do R7 Flávio Ricco, Além da Ilusão irá se despedir das telinhas no dia 19 de agosto, ao completar 167 capítulos. A informação ainda não foi confirmada pela TV Globo, mas a emissora já revelou quem será a substituta: Mar do Sertão.

Escrita por Mário Teixeira, autor de Passaporte para a Liberdade (2022) e co-autor de O Cravo e a Rosa (2000 – 2001) e I Love Paraisópolis (2015), entre outras, a próxima novela das seis ainda não começou a ser gravada. A produção teve perda na direção e elenco e ainda passa por um processão de seleção. Por enquanto, Renato Góes está confirmado como vilão e Isadora Cruz como a mocinha da trama.

