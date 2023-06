Neto do Silvio? Vitinho de Vai na Fé é do Portas dos Fundos

Não é Tiago Abravanel. Luis Lobianco é quem interpreta Vitinho de Vai na Fé. O ator de 41 anos já esteve em várias novelas da Globo, mas também ficou conhecido por trabalhar anos no Porta dos Fundos, canal do YouTube de esquetes humorísticas. O artista encerrou sua participação na atração da web há quatro anos e atualmente se dedica aos folhetins e teatro.

Quem é Vitinho de Vai na Fé?

O Vitinho de Vai na Fé de fato participou do Porta dos Fundos, como recordam alguns internautas. O ator esteve no elenco do humorístico entre 2012 e 2019, interpretando vários personagens nas esquetes que bombaram na web.

Além de Lobianco, o canal conta com nomes bastante conhecidos da comédia brasileira como Fábio Porchat, Gregório Duvivier, Rafael Portugal, Antonio Tabet, Evelyn Castro, Thati Lopes, Rafael Infante e mais.

Antes mesmo de entrar para o elenco do Porta, Luis já havia feito uma pequena participação em "Fina Estampa" (2011). Ao mesmo que tempo que continuou trabalhando no canal do YouTube, o ator fez outras aparições em programas da Globo como "Os Caras de Pau" (2012), "O Dentista Mascarado" (2013), "A Grande Família" (2013), até que se tornou parte do "Vai Que Cola" (2015), no Multishow.

Um de seus papéis de destaque em novelas foi quando interpretou Clovinho em "Segundo Sol" (2018). O ator também participou das séries "Shippados" (2019) e "Diário de Um Confinado" (2020), ambas do Globoplay, além de ter sido um dos competidores da Dança dos Famosos em 2019.

Além do trabalho na televisão e na internet, Lobianco tem um longo currículo no cinema nacional e no teatro. Atualmente, ele está em cartaz com a peça "O Método Grönholm", no Rio de Janeiro.

Neste ano, o ator retornou às novelas para interpretar Vitinho em Vai na Fé, produtor e compositro da banda de Lui Lorenzo (José Loreto) e amigo de Sol (Sheron Menezzes).

Apesar da novela já está no ar há meses, muitos internautas ainda confundem o ator com Tiago Abravanel, que participou do BBB 22. A semelhança física entre os dois é grande e gera vários comentários na web.

Luis Lobianco é casado com o músico e tradutor Lúcio Zandonadi. Os dois subiram ao altar em janeiro deste ano, após 10 anos de relacionamento. "Casamos. Do nada. Só nós fomos convidados. Celebramos os encontros e a liberdade que o amor nos dá. Honra aos direitos conquistados e proteção civil garantida. O resto é diversão, sorte, respeito à individualidade e rotina", escreveu o ator em sua página no Instagram.

Qual o final de Vitinho em Vai na Fé?

Vitinho tem uma história com Anthony (Orlando Caldeira), com quem viveu um romance que não deu certo no passado. Apesar da separação, os personagens sempre parecem balançados quando se reencontram.

O público torce para que Vitinho e Anthony tenham um final feliz na novela. Ao UOL, em abril deste ano, o ator afirmou que os espectadores esperam por uma volta do relacionamento entre o produtor e o jornalista.

"Eles têm que se reencontrar, digo, baixar as armas para recomeçar. Tem que ter tudo: beijo e por que não um casamento no Copacabana Palace?", disse. "O Vitinho merece prosperar, sabe? É um cara muito inteligente, talentoso e que não teve tantas oportunidades. Ele abraçou a oportunidade de trabalhar com o Lui e deu certo, mas acho que ele acaba que faz um trabalho muito aquém do real talento dele, do que é capaz".

Vai na Fé fica no ar até 11 de agosto na Globo. A trama, que resgatou o público que a faixa dos sete havia perdido, será substituída por Fuzuê, de autoria de Gustavo Reiz a partir do dia 14 do mesmo mês.

