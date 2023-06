Atriz do Porta dos Fundos: quem é Berenice em Terra e Paixão

Personagem da atriz de 33 anos Thati Lopes - atriz do canal Porta dos Fundos -, Berenice chegou há pouco tempo na novela Terra e Paixão, mas já tem causado muito na trama. Nos próximos capítulos, a personagem terá atitudes ainda piores e tentará estragar o casamento de Petra (Debora Ozório) com o italiano Luigi (Cadete Rainer).

História de Berenice na novela Terra e Paixão

Na trama da novela Terra e Paixão, Berenice é sobrinha-neta de Cândida, personagem de Susana Vieira. As duas não eram nada próximas, mas a garota interesseira correu até a cidade de Nova Primavera depois que foi informada por Angelina (Inez Viana) que a ex-prostituta morreu e deixou bens para trás.

Cândida tinha o desejo que o comando do bar fosse para as mãos de Luana Shine (Valéria Barcellos), sua gerente, mas ao chegar na cidade Berenice toma conta de tudo. Abusada, a garota se acha dona e exibe seu nariz empinado pelo local.

Pelo andamento dos resumos da novela de Walcyr Carrasco, Berenice e Luigi se tornarão rivais na trama. Tudo começa porque Luigi descobre que foi a sobrinha-neta de Cândida quem comprou o colar que a amante Gladys (Leona Cavalli) deu para ele. O italiano precisa com urgência devolver a joia para a mulher, mas como a vendeu para comprar o anel de noivado de Petra, acabou perdendo o colar de vista.

Ao descobrir que a joia está nas mãos de Berenice, ele tentará roubar o colar. Algumas de suas tentativas falharão, porém mais tarde ele finalmente conseguirá reconquistar o presente da amante - para que ela possa entregar ao marido Tadeu (Claudio Gabriel), que não suspeita de nada e quer vender a joia devido as altas dívidas da família.

No entanto, a história não vai parar por aí e Berenice tentará se vingar do italiano. Ela vai buscar uma forma de sabotar o casamento do vigarista com a herdeira de Antônio La Selva (Tony Ramos). A garota pedirá a ajuda de Kelvin (Diego Martins), mas o funcionário do bar será um agente duplo e contará todo o plano da moça para o noivo de Petra, que até pedirá para ele que sequestre Berenice.

Os resumos ainda não revelam se Berenice será pega no flagra ao tentar estragar o casamento da dupla vivida por Debora Ozório e Rainer Cadete, já que Kelvin vai dedurar a sobrinha-neta da ex-patroa. No entanto, tudo indica que ela acabará em uma emboscada no dia do casório.

Thati Lopes no Porta dos Fundos

A atriz Thati Lopes ganhou destaque nacional quando começou a trabalhar no projeto de humor Porta dos Fundos, em 2014. Na mesma época em que entrou para o Porta do Fundos, Thati Lopes estreou em sua primeira novela, Boogie Oogie (2014 - 2015), obra de Rui Vilhena para a faixa das 18h00 da Globo. Ela interpretou Jussara, uma mulher que aparece grávida de Alex (Fernando Belo) e depois é desmascarada como mentirosa.

Depois, a atriz se dedicou a mais séries especiais do Porta dos Fundos, como o Grande Gonzalez (2015), Contrato Vitalício (2016) e Borges (2018). Em 2018, ela esteve no filme Ana e Vitória, além de participar de seu segunda novela na TV Globo, Espelho da Vida. Ela interpretou a dissimulada Josi, uma figurinista que é amiga de Mariane (Kéfera Buchmann).

Depois disso, Thati estrelou obras como Socorro, Virei uma Garota! (2019) e Ninguém tá Olhando (2019), além de novos especiais do Porta dos Fundos, como A Primeira Tentação de Cristo (2019), especial de natal que causou polêmica, e Teocracia em Vertigem, especial de natal do Portas do ano seguinte, entre outros projetos e filmes.

A atriz estava longe das novelas durante este período e só retornou agora em 2023, com a personagem Berenice de Terra e Paixão. Ela estreou no folhetim com os primeiros capítulos do mês de junho, após a morte de Cândida.

