Nos Tempos do Imperador: Filho da Condessa vai se vingar da mãe

Dominique apareceu durante a primeira fase da novela como um garotinho e em breve retornará ao folhetim já na fase de adolescente. E nada será fácil para a personagem de Mariana Ximenes, além de recusar a encontrar a mãe e ter problemas com Luísa, o filho da Condessa de Barral em Nos Tempos do Imperador vai ficar próximo da imperatriz Teresa Cristina (Letícia Sabatella), alguém que Luísa não se dá bem.

Filho da Condessa de Barral vai aproximar de rival em Nos Tempos do Imperador

Em entrevista à Contigo! no final de outubro, o ator Guilherme Cabral revelou que seu personagem vai ficar próximo da rival da mãe, a imperatriz Teresa Cristina. A união improvável vai acontecer porque ambos são apaixonados por arqueologia e contam com gostos em comum. O jovem partilhou que Dominique passará a admirar cada vez mais a esposa de Dom Pedro II.

Guilherme também revelou alguns detalhes sobre o personagem e disse que a Condessa de Barral viverá momentos dramáticos com o filho em Nos Tempos do Imperador, já que o garoto guarda mágoas por ter sido deixado pela nobre, que “preferiu” criar as filhas do imperador e optou por ficar no Brasil, longe dele.

O rapaz se mostrará revoltado com a mãe e a deixará de lado quando se aproximar de Teresa Cristina. “Dominique é um menino muito complexo e com cenas fortes e impactantes [na novela]”, disse o ator, que também contou que seu personagem será apaixonado por leitura e fã de comidas brasileiras, especialmente doces.

No capítulo exibido na última segunda-feira (22), a Condessa de Barral recebeu uma carta em Nos Tempos do Imperador do marido, Eugênio (Thierry Tremouroux), que informava que viajaria com o filho pelo mundo durante um ano. A mulher ficou inconsolável ao saber que foi um pedido de Dominique que a mãe não estivesse na viagem, e que queria apenas o pai como acompanhante.

Quando Dominique vai aparecer na novela?

A TV Globo ainda não divulgou oficialmente o dia exato em que as primeiras cenas do ator Guilherme Cabral na pele de Dominique vão ao ar. Nos resumos dos capítulos dos dias 22 a 4 de dezembro, o nome do rapaz aparece apenas duas vezes.

A primeira delas é quando a Condessa lê a carta sobre a viagem do filho. A segunda ocasião será no dia 24 de novembro, quarta-feira, o texto descreve apenas “Pilar cuida de Luísa, que sofre com a recusa de Dominique em vê-la”. Não é informado se o garoto vai dar as caras pela primeira vez ou se a recusa será apenas por meio de cartas.

O tempo do ator que interpreta o filho da Condessa de Barral em Nos Tempos do Imperador nos estúdios da Globo não foi longa na época das gravações, por isso especula-se que ele não terá muitas cenas no folhetim.

Leia também – Dominique Nos Tempos do Imperador: como era a relação com a mãe na vida real