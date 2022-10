Todas as Flores personagens: conheça as tramas e o elenco - Foto: Reprodução/Rede Globo/Globoplay

Todas as Flores personagens: quem é quem na novela

Após muita espera, Todas as Flores finalmente ganhou sua estreia na Globoplay e muita gente já conferiu os primeiros cinco capítulos da trama. A cada semana, a atração ganhará novos cinco capítulos, sempre nas quartas-feiras, e o público poderá acompanhar a evolução de Todas as Flores personagens. Por isso, é importante saber quem é quem e suas histórias.

Sophie Charlotte é mocinha entre Todas as Flores personagens

Sophie Charlotte vive Maíra, a protagonista e heroína da história. A mocinha é cega e foi abandonada pela mãe ainda pequena. A jovem então foi criada pelo pai, mas no começo da trama ele morre e ela fica sozinha no mundo. É então que Maíra reencontra sua mãe, Zoé.

Ao conhecer a mãe e a irmã Vanessa, a moça mal sabe que será usada para garantir a sobrevivência da irmã, que sofre de uma grave doença e precisa de um transplante de medula. Durante este período, ela começa a trabalhar na empresa da família de Rafael como perfumista e acaba se apaixonado pelo rapaz, que na verdade é noivo de Vanessa.

Regina Casé é mãe de protagonista

Regina Casé vive a temida Zoé, que tem um histórico obscuro. Ela é extrovertida e chamativa, por isso pode enganar à primeira vista, mas ao observá-la entre Todas as Flores personagens, é possível ver que ela é mau-caráter. Apesar de tudo, depois do reencontro com Maíra, ela chega a se afeiçoar pela moça.

Zoé cresceu nas ruas e acabou envolvida em uma esquema de tráfico humano, assim ela conseguiu dinheiro e um projeto social que usa de faixada para suas falcatruas.

Letícia Colin vive vilã

Letícia Colin vive a desbocada Vanessa, irmã de Maíra e filha de Zoé. A moça vai atormentar a vida de muita gente entre Todas as Flores personagens e será ruim para a irmã na trama.

A jovem sofre de uma doença e por isso recebe a doação de medula óssea de Maíra, mesmo assim ela a destrata. Além disso, Vanessa está para casar com Rafael e está de olho na fortuna do rapaz, no entanto, ela gosta mesmo é de Pablo, seu amante.

Humberto Carrão se apaixona por mocinha

Humberto Carrão interpreta Rafael na trama, filho de Humberto e Guiomar e herdeiro da empresa Rhodes. Ele é um homem com ética e romântico que está noivo de Vanessa. Quando conhece Maíra, logo se apaixona pela moça, porém, fica com receio de deixar a noiva, já que ela lida com uma grave doença.

Quando adolescente, passou por um período de cegueira, por isso se identifica com Maíra e cria uma conexão com a moça na trama.

Caio Castro

Caio Castro é Pablo entre Todas as Flores personagens. O ator vive um rapaz sem poder aquisitivo, mas que é vaidoso e gosta de estar entre as tendências da moda. Ele é filho de Judite e é o amante de Vanessa, porém, também acaba se apaixonando por Maíra, a irmã dela.

Mariana Nunes entre Todas as Flores personagens

A atriz Mariana Nunes interpreta Judite, a mãe de Pablo. A personagem trabalha na Rhodes, empresa da família de Rafael, e tem grande influência na região em que mora, a Gamboa. Um de seus segredos na trama é quem é o pai de Pablo. Ela viveu um romance com Humberto no passado, mas o renegou quando observou de perto seu caráter.

Fábio Assunção

Falando em Humberto, ele é vivido pelo ator Fábio Assunção. Na Rhodes, que é empresa da família de sua esposa, Guiomar, ele trabalha com a área de marketing. Ele sempre foi apaixonado por Judite, mas levou um pé na bunda da mulher depois que ela percebeu seu mau-caratismo. Depois, se casou com Guiomar, mas vive um caso com Zoé.

Douglas Silva

O ator e ex-BBB Douglas Silva interpreta Oberdan, um homem apaixonado por samba, pagode, churrasco, cerveja e mulheres. Oberdan é viciada em sexo e não consegue segurar seu impulsos. Ele acaba encantando por Brenda, a namorada de seu filho Celinho.

Todas as Flores personagens tem Nicolas Prattes em trama de vingança

Nicolas Prattes interpreta o jovem Diego, rapaz que terá uma trama de vingança entre Todas as Flores personagens. Ele é um rapaz humilde, com uma família que mora embaixo de um viaduto, por isso trabalha muito para conseguir ajudar a mãe e sustentar também os dois irmãos mais novos.

No entanto, o rapaz se envolve em algo que não deveria na esperança de poder ajudar a família. Certo dia, ele aceita assumir a culpa por um atropelamento na promessa que receberia uma alta quantia. Porém, ele é passado para trás, fica sem dinheiro e sem advogado e acaba preso. Por isso, promete dar o troco.

Joca

Joca é papel do cantor Mumuzinho. Ele faz parte do núcleo de Gamboa, região em que Judite tem grande influência. Ele é muito e conquistador. Ele tem um caso com Mauritânia e explora a mulher, mas depois leva um golpe quando conhece Chininha. Por isso, acaba tendo que se mudar para a casa de Darci.

Xande de Pilares

Darci é papel de Xande de Pilares entre Todas as Flores personagens. O homem é uma pessoa de coração grande e por isso é considerado por todos os moradores de Gamboa. Ele trabalha na Rhodes, mas não tem grandes ambições profissionais, o que irrita sua esposa, Chininha.

Ana Beatriz Nogueira

Ana Beatriz Nogueira interpreta Guiomar, mãe de Rafael e esposa de Humberto. Ela é milionária e a herdeira da Rhodes, empresa de sua família, por isso tudo o que é seu será deixado para Rafael um dia. Compreensiva, ela também é uma pessoa honesta. Ao longo da trama, acaba descobrindo um segredo sobre o passado do marido.

