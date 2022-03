Novela América Globoplay: quando o folhetim entra no catálogo

A novela América vai estar na Globoplay para a alegria dos noveleiros que querem rever a obra de Gloria Perez. O folhetim foi originalmente ao ar na faixa das 21h de março a novembro de 2005 e foi sucesso de audiência. Agora em 2022, a novela ficará disponível no catálogo da plataforma streaming para todos os assinantes.

Quando a novela América entra na Globoplay?

Boa notícias para os fãs de novela. Em abril de 2002, a Globoplay vai incluir a novela América em seu catálogo. A informação é de Erick Bretas, diretor de Mídias Digitais da Globo, que compartilhou a previsão nas redes sociais.

Em comentários de publicações no Twitter, o diretor foi questionado mais de uma vez sobre quando a novela América estaria na Globoplay, o folhetim nunca foi reprisado e por isso é um dos mais pedidos pelos noveleiros. “Erick Bretas tenta trazer esse ano a novela América pra gente”, pediu um fã. “Está vindo”, respondeu Bretas no final de janeiro de 2022. Quase um mês depois, quando o diretor comentava nas redes sobre a inclusão de O Profeta no catálogo do streaming, um comentário chamou a atenção de Bretas: “super obrigada, ansiosa pela estreia de América! Vem mesmo aí, hein?”. O global resolveu responder o questionamento e contou: “abril”.

Um grande sucesso no horário nobre da TV Globo, segundo o Na Telinha, América foi a sua maior audiência da faixa das 21h nos anos 2000. O folhetim bateu a média de média de 49 pontos e ficou atrás apenas de Senhora do Destino (2004), que chegou aos 50 pontos de média.

A história de América contou a busca pelos sonhos e seguiu a trama de amor de Sol e o peão Tião, vividos por Débora Secco e Murilo Benício. A moça deixou o amado para trás e foi para os Estados Unidos ilegalmente, ao atravessar a fronteira do país com o México, pois acreditava que lá teria uma vida melhor.

Após a desilusão de ter sido trocado pelo grande sonho de Sol, Tião se envolve com Gil Madureira e jura se tornar um campeão de rodeios para realizar o desejo do pai.

Relembre a abertura:

Quem escreveu a novela América?

A novela América foi escrita por Gloria Perez, grande nome da teledramaturgia brasileira e responsável pela próxima novela inédita das 21h, que substituíra Pantanal no segundo semestre de 2022, intitulada por enquanto como Travessia.

O primeiro trabalho de Gloria Perez em uma novela foi em Eu Prometo (1983 – 1984), a famosa não foi a autora título do projeto, mas fez parte do time de roteiristas colaborares.

No ano em que terminou Eu Prometo, Gloria Perez conseguiu espaço para ser autora título e ao lado de Aguinaldo Silva lançou a novela Partido Alto.

Alguns anos depois, em 1990, Gloria Perez escreveu a novela barriga de Aluguel. Depois, de 1992 a 1993, a autora da novela América, que em breve estará na Globoplay, lançou De Corpo e Alma, após esse trabalho, também escreveu as novelas Explode Coração (1995 – 1996) e Pecado Capital – 2ª versão (1998 – 1999).

No começo dos anos 2000, um dos maiores sucessos da carreira da autora foi ao ar, O Clone (2001 – 2002), a atual reprise do Vale a Pena Ver de Novo. O sucesso seguinte da autora foi América, lançada em 2015.

Depois, Gloria Perez trabalhou em Caminho das Índias (2009) e por último A Força do Querer (2017). Em 2022, ela retornará às telinhas com Travessia.

Elenco da novela América – Personagens centrais

Interpretado por Murilo Benício, o protagonista Tião era um peão de rodeio que ansiava em realizar o sonho do pai, que o queria como campeão – O pai do rapaz morreu no deslizamento de uma gruta, quando por diamantes. Tião era um homem obstinado, corajoso e carinhoso que sempre pensava nos outros antes de si mesmo. Após ser abandonado por Sol, se envolve com Gil Madureira, que narra rodeios.

Sol

A protagonista interpretada por Deborah Secco era teimosa, alegre e bastante impetuosa. Muito sonhadora, após trabalhar como ajudante de um cabelereiro em Copacabana, no Rio de Janeiro, a jovem acredita que fará sucesso com a profissão na América e que vai atender estrelas de cinema. Se muda para os Estados Unidos ilegalmente e passar por momentos difíceis por conta disso.

Neuta

Amiga da família de Tião, Neuta é viúva de um peão de rodeio. Mãe de Júnior, ela é pulso firme, sabe o que quer e não tem medo de fazer o que precisa. Ela é a responsável por dirigir a fazenda em que vive com o filho e fazer com as tarefas do local estejam sempre feitas. Ao longo da novela se envolve com um homem mais jovem e vive o dilema de como lidar com o romance.

Dinho

Melhor amigo de Tião, o personagem de Murilo Rosa forma dupla com o rapaz nos rodeios. Dinho tem que lidar com uma difícil decisão, continuar ao lado do amigo por lealdade ou seguir em frente com a carreira e aceitar as ofertas de patrocínio que recebe de adversários do colega. Alegre, ele também é mulherengo e é o homem mais jovem que acaba envolvido com Neuta.

Júnior

Gay, o personagem de Bruno Gagliasso viveu escondido por grande parte de sua vida por conta da orientação sexual e o medo da reação de todos sobre o assunto. Ele se sente oprimido pela figura do pai, que era peão e morreu. O verdadeiro desejo do rapaz é trabalhar com algo muito distante do mundo dos rodeios, no mundo da moda ou beleza.

