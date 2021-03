Novela Gênesis: confira o resumo dos capítulos de 1/3 a 6/3

Curioso para descobrir o que vai acontecer nos próximos dias na trama da Record? Confira o resumo da novela Gênesis de 1 a 5 de março de 2021, que começa às 21 horas, no horário de Brasília.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 30 – Segunda-feira (01/03)

Diante de Sharur, Terá fica na saia justa. A rainha Enlila critica o posicionamento de Ibbi-Sim. Terá se compromete com Sharur e pede segredo. Oguedi diz pretender se vingar do rei. Ibbi-Sim negocia a liberdade do filho com Sumuabum. O rei não paga pela liberdade de Abrão. Morabi discursa a seu próprio favor.

Terá mostra empenho em salvar Abrão. Morabi é eleito o novo sumo-sacerdote. Abrão e Dnin-Sim tentam ouvir os planos dos amoritas. Terá é provocado pela rainha. Os amoritas preparam um ataque. Sumuabum leva Dnin-Sim e Abrão para a troca de reféns. Danina decide procurar a feiticeira. Morabi ameaça Terá.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 31 – Terça-feira (02/03)

Os reféns são trocados. Os amoritas saem dos esconderijos e surpreende a todos. Após a troca de reféns, Hod chama pelo rei e fala da proximidade entre o general Gurik e a rainha. As pessoas na cidade correm desesperadas. Danina bebe a poção feita pela feiticeira. Abisali se surpreende ao ver a cidade devastada. Danina começa a passar mal. Os amoritas avançam para o palácio. Harã se assusta ao chegar no local. Terá luta com um invasor.

Os amoritas invadem o palácio. A rainha Enlila surpreende os invasores. A taberna é invadida. Desesperado, Hasabia diz toda a verdade para Sharur. Morabi chora de desespero. Aya se assusta com o estado da filha. O rei e o general lutam contra os invasores. Aya tenta salvar o bebê de Danina. Ekur encara Dov. Terá e Amat encontram Harã, mas se deparam com um invasor. Lamassi pede Iafa em casamento.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 32 – Quarta-feira (03/03)

Terá é ferido. Dov e Ekur lutam até o fim. Zolari faz um enorme sacrifício para salvar o príncipe. Diante dos invasores, Morabi implora para não morrer. Kissare recupera a memória. Ekur e Lugali encontram Sunuabum, o líder dos amoritas. Enlila reencontra o filho. Terá encontra Abrão. O menino descobre que o pai se casará com Nadi. Ibbi-Sim nota a troca de olhares entre a rainha e o general. Ibbi-Sim decide vigiar a rainha. Nadi se veste de noiva.

Lamassi se arruma para o casamento de Terá e a sacerdotisa. Nidana descobre que Terá o pai do filho de Danina. Lugali segue a rainha. Terá fica triste com a ausência da família no casório. Iafa e Lamassi se casam em uma festa popular. Danina bebe muito e revela seu segredo. Amat fica atordoada. Ekur e Enlila se preocupam com o posicionamento do rei. Kissare recupera a memória e desmascara o rei. Desolada, Amat acaba caindo em um rio.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 33 – Quinta-feira (04/03)

Nadi presta homenagem a Kissare, mas o sacerdote se revolta. Ela pede o apoio de Terá. Abrão não consegue salvar Amat. Kissare se desaponta ao ouvir a verdade de Terá. Amat agradece a Deus por ter sido salva. O rei fica constrangido diante do questionamento de Kissare. A rainha Enlila adverte o general Ekur. Terá e Nadi discutem na noite de núpcias. Amat se propõe a ajudar na criação do filho de Danina. Em conversa com Iafa, Lamassi acusa Nidana pelos ataques à Amat. Raduana conta para Abrão e Harã que Danina está grávida de Terá. Eles ficam decepcionados com o pai. Enlila e Oguedi armam um plano mortal contra o rei.

Hod conta para o rei Ibbi-Sim sobre o caso que a rainha tem com o general. Sob o olhar de Lúcifer, Nadi dá uma sugestão a Terá que vai contra as leis de Deus. Lilit se assusta ao ser questionada pelo rei sobre o caso extra conjugal da rainha. A rainha encomenda uma poção mortal à feiticeira. Kissare se recorda que Morabi tentou mata-lo. Amat diz que Danina está esperando um filho de Terá. Ela avisa que o marido também deverá se casar com a moça. Nadi fica chocada.

Resumo da novela Gênesis – capítulo 34 – Sexta-feira (05/03)

Terá fica assustado diante da revolta de Nadi. O rei ameaça Lilit. Terá faz uma grave acusação contra Nadi e a sacerdotisa o olha com ódio. Lilit avisa à rainha sobre o questionamento do rei. Enlila então decide calar definitivamente sua serva. Fingindo preocupação, a rainha pede socorro. Lugali começa a desconfiar. O soldado procura Enlila e diz já saber de toda a verdade. Lugali a chantageia e exige o lugar de Gurik. Eles então se aproximam de maneira surpreendente. Sem ser visto, Gurik segue o general. O rei Ibbi-Sim faz uma grave acusação contra a rainha. Terá entristece os filhos ao avisar para Amat que não se casará com Danina.

Nadi seduz Terá e mostra seu interesse em ter um filho dele. Kissare se entende com a sobrinha Nadi. Morabi confessa a Abisali que foi ele quem empurrou o sumo-sacerdote da escada. Amat questiona Terá sobre o relacionamento dele com Deus. Nadi tenta colocar Danina contra Amat. Ibbi-Sim pede uma investigação sobre a morte da serva Lilit. Morabi vê Nidana com o anel do príncipe e a acusa de ladra. Diante da negação de Terá, Sharur exige que ele case com sua filha. O rei Ibbi-Sim questiona a rainha Enlila sobre sua possível traição.

