Novela mais longa da Globo: 5 tramas que renderam história

Nos últimos anos, os folhetins têm ficado mais curtos. Se antes era comum que as histórias ultrapassassem a duração de 200 capítulos, hoje elas têm em média de 150. A novela mais longa da Globo foi exibida na década de 60 e ficou no ar por mais de um ano. Veja a lista completa abaixo.

Qual a novela mais longa da Globo?

A novela mais longa da Globo é A Grande Mentira. A trama foi escrita por Hedy Maia e ficou no ar entre junho de 1968 e julho de 1969, com 341 capítulos. O folhetim foi exibido no horário das 19h.

A Grande Mentira começa com a história Roberto Albuquerque (Cláudio Marzo), um homem milionário que atropela (Myriam Pérsia) por acidente e acaba se apaixonando por ela. Eles precisam enfrentar a mãe do rapaz, Viridiana Albuquerque (Neuza Amaral), que não aceita o namoro por a moça sem pobre. No final do folhetim, a matriarca fica louca e ateia fogo no próprio vestido.

Irmãos Coragem (1970) é a segunda novela mais longa da Globo

A segunda novela mais longa da Globo foi a primeira versão de Irmãos Coragem, exibida entre junho de 1970 a junho de 1971 com 328 capítulos. O folhetim é de autoria de Janete Clair e foi um dos grandes sucessos da década de 70 do horário das 20h na emissora.

Irmãos Coragem se passa na fictícia cidade de Coroado, no interior de Goiás, e gira em torno da história de três irmãos, João (Tarcísio Meira), Jerônimo (Cláudio Cavalcanti) e Duda (Cláudio Marzo). Eles se unem contra o poder do latifundiário Pedro Barros (Gilberto Martinho), que controla o comércio de diamantes na região.

O Homem Que Deve Morrer (1971) está entre as novelas mais longas da Globo

O terceiro lugar no ranking fica com O Homem Que Deve Morrer, escrito por Janete Clair. Com 258 capítulos, foi exibida entre junho de 1971 e abril de 1972 no horário das 20h.

Em mais uma novela protagonizada por Tarcísio Meira e Glória Menezes, a história se passa em Porto Azul, cidade fictícia de Santa Catarina. O médico Ciro salva a vida do vilão racista Otto Müller (Jardel Filho) com um transplante de coração de um jovem negro. A trama possui um toque sobrenatural, já que Ciro é medium. Ao longo da narrativa, ele se apaixona por Esther, ex-mulher do crápula.

Selva de Pedra (1972)

No quarto lugar do ranking está Selva de Pedra, com 243 capítulos, exibida entre abril de 1972 e janeiro de 1973, às 20h. É mais um folhetim de autoria de Janete Clair.

A história gira em torno de Cristiano Vilhena (Francisco Cuoco), um jovem interiorano que ascende socialmente. Quando o poder sobe à cabeça, ele coloca em risco seu relacionamento com Simone (Regina Duarte). O protagonista fica cada vez mais ambicioso ao longo da narrativa e se aproxima do vilão inescrupuloso Miro (Carlos Vereza) – os dois até cogitam matar Simone.

Barriga de Aluguel (1990)

Barriga de Aluguel, escrita por Gloria Perez, fica com o quinto lugar no ranking. O folhetim foi exibido entre agosto de 1990 e junho de 1991, com 243 capítulos, no horário das 18h.

A trama gira em torno da história do casal Ana (Cassia Kis), jogadora de vôlei, e Zeca (Victor Fasano), treinador do time em que ela joga, que apesar do casamento perfeito, não conseguem ter filhos. Eles decidem contratar Clara (Cláudia Abreu) como mãe de aluguel, uma moça pobre que vê a proposta como uma oportunidade de mudar de vida. Quando sua família descobre que a jovem está grávida, ela é expulsa de casa pelo pai e termina o namoro com João (Humberto Martins). Zeca e Clara se envolvem em meio ao conflito, e a barriga de aluguel e Ana passam a disputar a guarda do bebê na justiça.

