Novela Pantanal: Juma trai Jove com Zé Lucas?

Juma teve sua confiança traída, ela descobriu que o marido revelou uma foto do Velho do Rio sem permissão para provar ao pai que a entidade existe. Por isso, ela resolveu deixar Joventino para trás e voltar para sua amada tapera. Porém, ela não morará sozinha por lá, pois terá a companhia de Zé Lucas. Juma trai Jove com o irmão mais velho dele? A dupla vai se aproximar durante o tempo de convivência na tapera a ponto de rolar até declaração de amor.

Juma trai Jove na novela Pantanal?

Para quem é fã do casal vivido por Alanis Guillen e Jesuíta Barbosa e tem medo de que Juma trai Jove em Pantanal, pode ficar tranquilo. Apesar de se aproximar bastante do cunhado Zé Lucas, a mocinha nunca deu chance para o personagem na trama do folhetim de 1990 e continuou fiel ao marido. Ao que tudo indica pelo andamento do remake e informações oficiais divulgadas pela Globo até agora, o destino de Juma será o mesmo em 2022.

Para quem está ansioso para os próximos episódios, Juma e Jove irão retomar o relacionamento no futuro da trama, mas isso levará uma boa leva de capítulos. A dupla ficará separada por algum tempo devido a atitude de Jove de ter revelado a foto do Velho do rio. Durante este período de separação, o público verá cenas da aproximação de Zé Lucas com a menina que vira onça.

Tudo acontecerá na tapera, Zé Lucas vai visitar a moça para conferir se ela está bem e acabará ficando por lá. A filha de Maria Marruá vai aceitar que o cunhado more lá com ela e vai ficar contente com a ajuda na caça e cuidados da casa. O peão também promete ajudar a jovem a lidar com qualquer um que queira expulsá-la da tapera, o que ela aceita de bom grado.

Durante esta convivência, Zé Lucas vai mostrar que continua apaixonado por Juma e irá se declarar para a jovem. Porém, ele não receberá respostas positivas dela. A partir daí, ele começa a desistir de namorar com Juma, pois percebe que ela ainda ama Jove.

Pouco depois, Zé Lucas vai embora da tapera a pedido de Juma, que é orientada pelo Velho do Rio a se livrar do cunhado – tudo para evitar uma briga de irmãos. Zé Lucas então vai embora sem que nada tenha acontecido entre ele e mulher de seu irmão, já que Juma trai Jove não é uma realidade. Eventualmente, o peão acaba esquecendo Juma. Ele se acerta com Jove, que o perdoa, e até incentiva o irmão mais novo a voltar com a esposa.

E Jove, trai a Juma em Pantanal?

Quem pensa que Juma trai Jove se engana, assim como quem acredita que o caçula de Zé Leôncio fica com outra mulher na novela. Depois que se casa com Juma e acaba se separando da moça por causa da confusão da foto, Jove até conhece uma jovem quando viaja para São Paulo, chamada Miriam. A mulher tenta seduzi-lo e levá-lo para a casa, mas Jove se nega. Mesmo separado temporariamente de Juma, Jove pensa na esposa e não tem coragem de ficar com Miriam. Depois que retorna para o estado de Mato Grosso do Sul, ele não volta a ver Miriam e não se envolve com mais ninguém além de Juma.

Quem termina com quem na novela

O triângulo amoroso de Zé Lucas, Jove e Juma não resiste até o final da novela. Depois que Zé Lucas deixa a tapera e se acerta com Jove, ele não corre mais atrás de Juma. Além disso, o caçula retoma o casamento com a filha de Maria Marruá e os dois não voltam a se separar. Assim, no final da novela, Jove termina ao lado de Juma, com quem tem uma filha.

Já Zé Lucas terminou o folhetim de 1990 ao lado de Irma. Os dois só se tornam um casal na trama depois que Trindade realiza o parto de seu filho com Irma e vai embora da fazenda de José Leôncio para sempre. A mulher fica sozinha com seu bebê e se aproxima de Zé Lucas. Os dois acabam apaixonados.

Outros casais

Zé Lucas e Irma e Jove e Juma não são os únicos casais que terminam felizes. Além deles, Muda e Tibério também ganham um final feliz. A dupla vive altos e baixos ao longo da trama, por conta do desejo de vingança da garota contra Tenório, o que atrapalha o relacionamento. No entanto, nos últimos episódios do folhetim, Muda se arrepende de suas atitudes e pede perdão para o marido. Eles se acertam e terminam felizes.

Maria Bruaca também ganha um feliz final ao lado de Alcides. Os dois sobem na chalana sem se despedirem de ninguém e vão embora juntos para o Sarandi, no Paraná. Guta e Marcelo é outro casal que se dá bem, a dupla termina o folhetim casada e com um filho.

Tadeu e Zefa também se casam, é difícil levar o filho do meio de Zé Leôncio até o altar, mas depois de muita insistência, ele acaba cedendo e é “enlaçado” pela empregada. Já Zé Leôncio e Filó não ganham um desfecho muito alegre. A dupla se casa oficialmente em uma cerimônia na fazenda da família. No entanto, no dia seguinte, o pecuarista sofre um infarto fulminante e falece, deixando Filó sozinha.

