Qual filho do Zé Leôncio morre? Último capítulo terá funeral

O personagem de Marcos Palmeira tem três herdeiros no folhetim da TV Globo. Competindo pelos bens e a atenção do pai, os três não são lá muito amigos. Para piorar a situação, José Leôncio passa a apresentar problemas de saúde e a família do pecuarista fica com um alvo nas costas após atraírem a fúria de Tenório. Qual filho do Zé Leôncio morre? A família não chegou inteira ao final da novela de 1990.

Qual filho do Zé Leôncio morre na novela Pantanal?

Nenhum filho de Zé Leôncio morre em Pantanal. Apesar de passarem por perigos ao longo da trama, os três chegam com vida ao final da novela. Quem na verdade se despede do mundo dos vivos antes do desfecho do folhetim é o próprio Zé Leôncio, que sofre um infarto fulminante no último capítulo da trama.

Na versão original do folhetim, o fazendeiro não estava bem há algum tempo e já havia recebido aviso dos médicos sobre sua condição de saúde. A tragédia acontece no dia seguinte ao casamento que oficializou a união entre Zé Leôncio e Filó. O corpo é achado por Filó, que vai atrás do marido e já o encontra sem vida em uma poltrona.

Os gritos da mulher acordam todos da casa, que lamentam pela perda. Pouco depois, é realizado um funeral para honrar José Leôncio. Os três filhos de José Leôncio sobem na chalana e acompanham o corpo. Em volta, os presentes estão em barcos e seguem a chalana.

Já que nenhum dos filhos de José Leôncio morre, os três partilham da herança do pecuarista. No entanto, a administração dos negócios fica nas mãos de Jove, que sempre foi considerado o mais preparado para a tarefa. O braço direito do marido de Juma se torna Tadeu.

Renato e Solano vão armar contra Tadeu

Apesar de nenhum filho de José Leôncio morrer na novela, isso não significa que eles não passem por perigos. Tadeu vai atrair a ira de Renato, o filho do meio de Tenório. O rapaz, que se mostra tão ruim quanto o pai, se interessou em Zefa na versão de 1990 e por isso quis tirar Tadeu da jogada. O jovem bolou um plano com o matador de aluguel Teodoro (que no remake se chamará Solano) para assassinar o filho de Filó.

No entanto, os planos da dupla vão por água abaixo após Zefa descobrir tudo. A moça corre até a fazenda de José Leôncio e revela os objetivos de Renato e Teodoro.

Zé Lucas vai ser baleado por matador

Esse mesmo matador de aluguel que bola um plano contra Tadeu, tenta matar Zé Lucas. Se a trama de 1990 for repetida pelo autor Bruno Luperi no remake de 2022, o jagunço atira no primogênito do rei do gado e quem assiste a cena até pode pensar que ele é qual filho do Zé Leôncio morre. No entanto, o rapaz fica sob os cuidados do velho do rio e sobrevive aos ferimentos.

Zé Leôncio terá 1º encontro com Velho do Rio após morte

Zé Leôncio passou a vida toda tentando reencontrar o pai, mas é apenas após sua morte que ele consegue rever Joventino. Depois que sofre o infarto, José Leôncio aparece em espírito na beira do rio e encontra o Velho do Rio pela primeira vez.

O momento inesperado deixa o fazendeiro chocado. Afinal, muitos lhe disseram que o Velho do Rio era Joventino, mas ele sempre foi cético sobre o assunto. Depois de um papo com o pai, José Leôncio acaba assumindo o manto do patriarca e se torna o novo guardião do local.

Nas cenas finais da versão de 1990, alguns anos se passam após a morte de José Leôncio e os netos do fazendeiro aparecem mais velhos. As crianças são Maria Marruá Leôncio – filha de Juma e Jove – e Antero – filho biológico de Irma e enteado de Zé Lucas. Zé Leôncio aparece conversando com as crianças enquanto Filó assiste de longe. Porém, a mulher não enxerga a entidade, apenas os netos. Em seguida, a novela é encerrada.

