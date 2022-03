Novela portuguesa A Impostora final: como termina a história

O folhetim A Impostora (2016 – 2017) estrelado pela atriz Dalila Carmo finalmente chegou ao Brasil, a produção está no catálogo do streaming da Rede Globo e já pode ser maratonado. O pontapé inicial da trama é a troca de identidade entre irmãs gêmeas, Vitória e Verônica, cujo o objetivo é salvar a vida do pequeno Jaime, filho de 8 anos de Vitória. Qual o final da novela portuguesa A Impostora? Confira o que acontece com os personagens.

Qual o final da protagonista Verônica na novela portuguesa A Impostora?

No último capítulo da novela A Impostora, Verônica descobre um grande segredo que a deixa chocada: seu pai, Jacinto (João Perry), foi quem abusou de Vitória e é o verdadeiro pai de Jaime.

Até então, a personagem de Dalila Carmo pensava que Frederico (Pedro Lamares) era o responsável pelo estupro de Vitória e assim pai do menino, mas ela descobre tudo por meio de uma carta deixada pela irmã gêmea. No texto, a mulher revela tudo sobre o dia em que engravidou do filho e conta que foi violada pelo próprio pai.

Após a revelação, o pai das gêmeas acaba morrendo e Verônica é acusada pelo crime, mas com a ajuda de Matias consegue ser inocentada.

Alguns meses se passam no final da novela portuguesa Impostora e Verônica aparece feliz ao lado de Matias e os filhos. As últimas cenas do casal mostram eles abraçados e logo em seguida em um mergulho no mar durante um passeio em família.

Maria Amélia

É revelado no final da novela portuguesa A Impostora que Maria Amélia é a verdadeira assassina de Jacinto. A mulher colocou veneno no chá do personagem de João Perry. Quando o segredo vem a tona, Verônica é inocentada.

O que acontece com o Padre Francisco

O padre deixa o sacerdócio para trás e resolve se dedicar a cuidar daqueles que precisem de ajuda. No desfecho do folhetim, Francisco conta antes de partir que irá trabalhar em uma ONG e focar no cuidado dos mais necessitados.

Final de Raul

Outra reviravolta da reta final da novela portuguesa A Impostora é que Raul é o verdadeiro assassino de Samuel. Tudo vem a tona quando Raul conversa com Salomé, ele assume a autoria do assassinato durante o papo. Pouco depois, ele é preso. Já Salomé termina o folhetim ao lado de Afonso, que sobrevive a um atentado.

Guta e Lázaro ficam juntos?

Guta consegue se tornar uma cantora de sucesso e termina a novela portuguesa A Impostora feliz ao lado de Lázaro. Depois de um tempo de afastamento, o casal percebe que a decisão de se separar foi um erro e decidem ficar juntos de vez.

Yara na novela portuguesa A Impostora

A mulher arma um plano para matar Rodrigo, mas quando descobre que Marta estaria na mesma festa, desiste. Após a armação que deu errado, a vilã foge para o Brasil, para não ser presa, porém, descobre que seu corpo começou a rejeitar o coração que recebeu e por isso lhe resta pouco tempo de vida.

Final de Diana

Diana tenta matar os filhos de Verônica no final da novela Portuguesa A Impostora ao envenenar gomas, mas se arrepende da decisão e acaba comendo os doces envenenados. Ela vai parar no hospital, mas sobrevive. Depois disso, resolve dar um novo rumo à sua vida e volta para sua cidade natal, em que reencontra a mãe.

Onde assistir a novela portuguesa A Impostora

A novela portuguesa A Impostora pode ser assistida no catálogo da Globoplay, no entanto, você ainda não poderá ver o final dessa história. O motivo? O folhetim foi dividido em duas temporadas e apenas a primeira está disponível no Brasil por enquanto.

Os mais de 110 capítulos da primeira temporada foram adicionados na Globoplay no dia 21 de fevereiro de 2021, os mais de 200 capítulos da segunda temporada ainda não possuem data confirmada para chegar à plataforma streaming, então será necessário um pouco de paciência.

Conheça:

Leia também

Estreias de março 2022 do Globoplay tem novelas portuguesas e mais

Como foi o final da novela Ouro Verde? Veja o último capítulo