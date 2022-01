Como foi o final da novela Ouro Verde? Veja o último capítulo

Lançada em 2017, a novela Ouro Verde chegou nas telinhas da Band em 2020. A exibição apresentou a produção de Portugal para muita gente que ainda não conhecia a história de Jorge (Diogo Morgado) e Bia (Joana de Verona) e depois cedeu espaço na programação para a reprise de Floribella. Você lembra como foi o final da novela Ouro Verde? O desfecho é marcado por beijos, mas também sangue.

Como foi o final da novela Ouro Verde?

O final da novela Ouro Verde foi surpreendente para muita gente. Apesar de Jorge e Bia se casarem, o desfecho do folhetim português tem prisão, além de uma tragédia no casamento da dupla protagonista. O pai da moça aparece com uma arma em mãos para tentar matar Jorge.

Pouco antes disso, na reta final da novela Ouro Verde, Miguel (Luís Esparteiro) havia ido ao hospital em que Jorge estava internado e quase conseguiu assassinar o genro. Miguel usou um travesseiro para tentar sufocar Jorge, mas fracassou na missão.

Qual o final de Bia e Jorge na novela Ouro Verde?

Bia e Jorge conquistam um final feliz lado a lado na novela Ouro Verde. A dupla troca alianças em uma festa de casamento na presença de amigos e familiares e sela a união de uma vez por todas. No entanto, nem tudo são flores.

Durante a cerimônia, Miguel, pai de Bia, invade o local com uma arma e ameaça Jorge. O homem está disposto a matar o rapaz, mas Bia impede que isso aconteça. A moça tenta proteger Jorge com o corpo, aponta uma arma para o pai e diz que ele só conseguirá matar seu amado se atirar nela primeiro.

Após considerar por alguns segundos, o vilão diz que está disposto a atirar na filha para conseguir matar o rival, neste momento a moça dispara e acerta o pai no peito. Miguel também atira e a bala pega o braço de Jorge. Miguel morre na hora, mas Jorge fica com um ferimento leve.

As cenas finais da novela Ouro Verde são do casal sentado no chão do local do casamento, trocando beijos e juras de amor. Fica claro que o ferimento de Jorge foi não foi grave e ele vai sobreviver.

Final de Sebastião na novela Ouro Verde

O desfecho do padre na trama da novela portuguesa é na cadeia, ele é preso por matar Joaquim (José Wallenstein). Atrás das grades, a cena final de Sebastião (Ângelo Torres) é durante uma conversa com outros detentos.

O padre explica que sabia o que estava fazendo quando assassinou Joaquim, mas que se sentia em paz por saber que fez justiça. Tranquilo com suas escolhas, o padre diz que está pronto para cumprir a pena.

O que aconteceu com Tomás

No último capítulo da novela Ouro Verde, Tomás recebe boas notícias em uma ligação com Lúcio (Vítor Andrade). O personagem de Andrade diz que Tomás será inocentado das acusações sobre o assassinato de Catarina (Inês Nunes). Novas provas surgem e é revelado um vídeo que mostra claramente que não foi ele que empurrou a moça do penhasco.

Onde assistir?

A novela portuguesa foi adicionado na Globoplay, no entanto, ela ainda não está completa no catálogo, por isso não é possível assistir Ouro Verde até o final por enquanto. Até o momento, 15 dos mais de 200 capítulos foram adicionados. De acordo com a própria plataforma, semanalmente novos capítulos são introduzidos na página da novela.

Os valores de assinatura da Globoplay variam de R$ 19,90 a R$ 89,90. Há opções para quem prefere os planos mensais e também para quem deseja se tornar um cliente anual. Qualquer pacote do streaming libera o acesso a novela europeia.

Qual a sinopse da novela Ouro Verde?

Zé Maria Magalhães teve a vida destruída pelo ambicioso Miguel. Depois de 15 anos, o homem retorna com uma nova identidade, Jorge, um empresário rico que é dono do império Ouro Verde, líder no mercado da agropecuária. Jorge então adquire participação no Banco BBFF, de Miguel, e acaba se envolvendo com a filha do ricaço, Bia, ao voltar para acertar as contas.

