Novela Reis: quais os nomes das esposas de Salomão

A história de Salomão (Guilherme Dellorto) tem sido abordada na novela Reis por conta de sua ascensão ao trono, mas não é apenas isso que tem fisgado o público, que se interessa também em saber com quem ficará o coração do filho de Davi. Muito romance ainda vai marcar a vida do herdeiro, que teve muitas esposas na Bíblia.

Com quem Salomão se casou?

Salomão se casou com 700 mulheres e teve 300 concubinas, segundo relata a Bíblia. Porém, apenas uma delas foi citada por nome nas escrituras, a amonita Naamá. Mesmo ela, que foi a única a ganhar destaque, não aparece em muitos detalhes. Além da revelação da região da moça, sabe-se apenas que ela foi mãe de Roboão.

Naamá foi inserida na história de Salomão na novela Reis e é interpretada pela atriz Ingrid Conte, que aparece desde o início da trama como a narradora da história e até a oitava temporada tinha sua identidade como mistério. Foi só com o início da trajetória de Salomão na obra do canal de Edir Macedo que enfim foi revelado seu nome.

Por aparecer em apenas uma passagem da Bíblia e não se saber nada de sua história, Naamá acabou ganhando alguns desdobramentos inventados pelo folhetim da Record, como uma gravidez antes do casamento. Como a personagem foi mesmo esposa de Salomão na história bíblica, espera-se que ela continue em destaque na novela.

Mesmo que a Bíblia não revele o nome das centenas de esposas e concubinas que Salomão teve, o tema não ficará de fora da novela Reis e ele terá mais dois interesses amorosos ao longo dos próximos capítulos. Uma delas é Abisague (Patrícia França), que tem marcado a trama desde o início da oitava temporada.

A jovem despertou o interesse de Salomão, mas o romance não foi para frente e ela até tentou ser concubina do pai dele, Davi, ao confessar que tinha sentimentos pelo rei. Com o namoro do herdeiro do trono com Naamá, pode até parecer que a história dele com Abisague em Reis acabou, mas se engana quem pensa isso. Os resumos mostram que nos últimos capítulos da oitava temporada, Abisague começará a se apaixonar por Salomão. O que há certeza ainda, é se eles acabarão casados.

Outro nome que mexerá com a cabeça do personagem de Guilherme Dellorto será o de Nebset, uma princesa do Egito vivida pela atriz Priscila Ubba. Ela já apareceu na novela Reis e é possível perceber pelas chamadas da nona temporada que se envolverá com Salomão na próxima fase do folhetim. O jovem será aconselhado a não cair nas graças da egípcia, mas pelo que tudo indica, não resistirá.

A Record TV já bateu o martelo e a nona temporada, intitulada A Sucessão, começará no dia 2 de outubro, uma segunda-feira. Essa nova levas de capítulos vai mostrar a briga de Salomão com o meio-irmão Adonias (Brunno Dalto) pela coroa de Israel e o início de seu reinado.

Salomão teve filhos?

A Bíblia só cita a existência de Roboão. As escrituras revelam que ele tinha 41 anos de idade quando começou a usar a coroa e que reinou em Jerusalém durante 17 anos. Sobre sua vida pessoal, a Bíblia mostra que ele teve dezoito esposas e sessenta concubinas.

No total, o filho de Salomão teve 28 filhos e 60 filhas. Sua única esposa citada por nome é Maaca, filha de Absalão, que foi a mulher que mais amou. E dos filhos, o único que se sabe o nome é Abias, que ficou com o trono após a morte do pai.

O personagem Roboão aparece na novela Reis há várias temporadas, mas o público demorou para descobrir sua identidade. Personagem de Henrique Camargo, ele dava às caras nas narrações da mãe Naamá, sendo o ouvinte das histórias dela, e só depois que Salomão apareceu na trama é que foi revelado a verdade sobre ele. Com a chegada da nona e décima temporada, ele começará a ganhar mais espaço no folhetim.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel foi consultada.

