Novela Reis: Salomão se casou com quem na Bíblia?

Salomão (Guilherme Dellorto) teve fortes sentimentos por Abisague (Barbara França), mas também se envolveu com Naama (Ingrid Conte) na novela Reis, com quem continuava se encontrando às escondidas mesmo depois de um pedido de casamento e da jovem contar que estava grávida. Será que o relacionamento irá para frente? Saiba com quem Salomão se casou na Bíblia e o que deve acontecer no folhetim da Record.

Novela x Bíblia - Quem foi esposa de Salomão?

Naama foi esposa de Salomão na Bíblia, então o mesmo deve se repetir na novela Reis e eles devem se casar nos próximos capítulos da atração do canal de Edir Macedo. A diferença entre a história nas escrituras e na produção da Record está na forma que o envolvimento do casal tem sido contado.

Como a Bíblia não revela como eles se conheceram e se casaram, apenas cita rapidamente o nome da amonita como mãe do filho herdeiro de Salomão, o folhetim precisou criar uma trama que desenvolvesse o casal. Toda a história apresentada até agora em que os dois se apaixonaram, foram para a cama antes do casamento e a moça acabou grávida, é criação da novela.

Embora o folhetim tenha criado o conflito da moça estar grávida antes do casamento, algo inaceitável para a época, esse filho de Naama e Salomão não é invenção do folhetim, ele só veio mais cedo do que o esperado. O casal realmente teve um herdeiro nas escrituras e ele ganhou o nome de Roboão. Este é o único filho de Salomão citado na Bíblia e foi ele quem assumiu o trono, aos 41 anos de idade, após a morte do pai. Ele reinou 17 anos em Jerusalém e depois de morrer foi sepultado ao lado dos pais.

A Bíblia conta que além de Naama, Salomão teve muitas outras mulheres ao longo de seu vida. No entanto, não cita o nome de nenhuma delas. O filho de Davi se casou com setecentas esposas, em especial princesas para acordos diplomáticos com outras nações, e trezentas concubinas.

De acordo com as escrituras, seu envolvimento com tantas mulheres - sendo a maioria de nações e crenças diferentes da dele - foram sua perdição. No primeiro livro de Reis, no Antigo Testamento, é descrito que elas "perverteram o coração de Salomão para seguir outros deuses", o que desagradou ao Senhor e lhe causou ruína. Apesar de não ter perdido a coroa e ainda ter conseguido passá-la para o filho que teve com Naama, Salomão viu seu reinado enfraquecido e prestes a ruir em seus últimos dias de vida.

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel e Bible Gateway foram consultadas para a matéria.

O que vai acontecer com Abisague?

Um dos interesses amorosos de Salomão na novela Reis, Abisague não se tornará esposa dele na trama e nem terá qualquer outro envolvimento com o herdeiro. Se a história da Record não mudar os acontecimentos da Bíblia, Abisague assumirá a posição de uma das concubinas de Davi e mais tarde será a responsável por cuidar do rei em seus últimos dias.

Após a morte de Davi, Abisague será disputada por Adonias (Brunno Daltro), um dos filhos mais velhos do rei. Tudo isso acontecerá após uma tentativa de golpe de Adonias, que tentará assumir o trono na velhice de Davi, mas falhará. Salomão assumirá o trono como o planejado e perdoará Adonias, mas não por muito tempo.

Adonias pedirá para se casar com Abisague, mas por conta de sua posição como concubina do antigo rei, ele mostrará que ainda tem ambições ao trono e que isso pode ajudá-lo a reclamar o poder da coroa. Com isso, Salomão resolverá acabar com as conspirações contra seu reinado e ordenará a morte do irmão. Não se sabe o que acontecerá com Abisague depois disso, já que a Bíblia não revela muitos detalhes de sua história e depois disso ela não é mais citada.

