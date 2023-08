Novela Reis: o que vai acontecer com Adonias, filho de Davi

Interpretado pelo ator Brunno Daltro, 33 anos, Adonias, filho de Davi (Petrônio Gontijo), já está com seus dias contados na novela Reis. Um dos herdeiros mais velhos do rei de Israel, ele tentará ficar com trono e para isso tentará enganar Salomão (Guilherme Dellorto), escolhido para usar a coroa, e acabará morto por pedidos audaciosos demais.

Como é a história de Adonias da novela Reis

Se a novela Reis repetir os feitos mostrados na Bíblia, Adonias morrerá por ordens de Salomão. Porém, o personagem não se despedirá da trama por enquanto, já que a ascensão de Salomão ao trono só será mostrada entre a nona e décima temporada, que tem previsão de começar apenas em outubro.

Caso o folhetim da Record seja fiel a história bíblica, o destino de Adonias será selado na velhice de Davi, quando Salomão estiver se preparando para assumir o lugar do pai. Mesmo que o príncipe seja um dos filhos mais novos do rei de Israel, ele será escolhido pelo próprio Deus para assumir a coroa, o que deixará Adonias - o mais velho entre os filhos vivos do personagem de Petrônio Gontijo - nada contente.

Por isso, ele contará com o apoio do comandante do exército de seu Israel e sobrinho de Davi, Joabe (Marcelo Faria), além do sacerdote Abiatar (Gustavo Canovas), para bolar um plano e conseguir ficar com o poder do reino.

No entanto, Adonias falhará porque os aliados de Salomão serão mais rápidos. Com receio do que o herdeiro mais velho de Davi fará, o profeta Natã (Lucio Fernandes) e Bateseba (Anna Lima), esposa de Davi e mãe de Salomão, vão pressionar para que Davi oficialize antes de sua morte o reinado de Salomão. O rapaz será ungido e reconhecido pelo povo como o próximo rei de Israel e assim Adonias não terá mais o apoio que precisa para ascender ao trono.

Salomão perdoará o irmão mais velho, mas por pouco tempo. Após a tentativa de golpe, Adonias fugirá para o Tabernáculo e Salomão dirá que ele não precisa se preocupar com sua vida se for fiel, mas o príncipe mostrará as garras novamente mais a frente na história, o que selará seu destino.

Pouco tempo depois de tentar passar a perna em Salomão e Davi falecer, Adonias pedirá permissão do rei para se casar com Abisague, mulher que na Bíblia cuidou de Davi em seus últimos dias de vida. Ela não foi oficializada como uma das esposas de Davi, mas era considerada uma das concubinas do rei, por isso, se Adonias se casasse com a jovem, poderia reivindicar o trono em algum momento. Ao descobrir o pedido do irmão, Salomão perceberá que ele ainda poderá tentar tirar sua coroa e por isso mandará Benaia matá-lo.

Quais são os outros filhos de Davi que morreram na história bíblica

Adonias não é o único filho de Davi que morreu na história bíblica. A descendência de Davi sofreu com várias perdas, sendo algumas que já foram mostradas na novela Reis e outras ainda vão ser exibidas no folhetim da Record.

Quileabe: o rapaz era filho de Davi com Abigail e morreu na novela ainda criança, quando partiu para uma exploração em uma caverna com o irmãos Amnon e acabou caindo em um buraco. Na Bíblia não é revelado como e quando ele morreu.

Amnom: vilão na trama de Reis, o primogênito de Davi, fruto de seu casamento com Ainoã, Amnon foi assassinado por ordens do irmão Absalão. A morte dele foi uma vingança, pois o príncipe estuprou a meia-irmã Tamar.

Absalão: o filho de Davi com Maaca ainda não morreu na novela Reis, mas seus dias estão contados. Ele será morto por Joabe, comandante do exército de Israel, depois que se rebelar contra o pai e tentar tomar o trono.

Filho de Davi com Bateseba: o primeiro filho de Davi com Bateseba morreu pouco depois do parto. O menino não chegou a ganhar um nome na Bíblia. A criança morreu por punição de Deus, que resolveu castigar o casal por cometer adultério e também por Davi ter participação na morte de Urias, primeiro marido de Bateseba.