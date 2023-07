Quem são as esposas de Davi na novela Reis 2023

Com a passagem de 15 anos que a novela Reis ganhou entre a sétima e oitava temporada, uma nova leva de atores chegou ao folhetim da Record. As esposas de Davi passaram por transformações, ganharam novas atrizes e algumas delas serão importantes na história, principalmente as mães de alguns dos filhos mais rebeldes do Reis de Israel. Conheça!

Bateseba é uma das esposas de Davi mais famosas da Bíblia

Antes interpretada pela atriz Paloma Bernardi, 38, Bateseba agora é papel de Anna Lima, 49. A personagem é uma das esposas de Davi que mais foi amada pelo rei e tem uma história complexa ao seu lado. Antes da união com o personagem de Petrônio Gontijo, Bateseba era casada com o soldado Urias, mas despertou os olhares de Davi, que acabou em pecado.

A dupla acabou na cama enquanto ela ainda era casada e acabou grávida. No intuito de esconder seu pecado, Davi tentou enganar Urias, mas sem sucesso na tarefa, ele fez com que o soldado fosse morto. Bateseba e Davi se casaram depois disso, mas foram punidos por Deus, que matou a criança do casal. Depois de perdoados pelo soberano, o casal conseguiu seguir com o relacionamento e teve mais filhos.

Salomão, um dos filhos de Bateseba, será o grande herdeiro do trono de Davi no futuro da novela Reis. Ela ainda terá destaque na trama, pois ajudará o rapaz a chegar até a coroa. Esta não é o primeiro folhetim bíblico da atriz Anna Lima na Record, já que a famosa esteve também em Jesus (2018 - 2019).

Vanessa Gerbeli é Hagite na novela Reis

Antes interpretada pela atriz Manuela do Monte, 38, Hagite agora é papel da atriz Vanessa Gerbelli, 49. Não há muitos detalhes sobre a vida desta esposa de Davi na Bíblia, quem se destaca na história de Hagite é o filho dela com o rei de Israel, Adonias, personagem de Brunno Daltro no folhetim da Record. Nas escrituras, durante a velhice de Davi o rapaz tentou tomar o trono, que já estava destinado a ir para as mãos de Salomão. Porém, seus planos dão errado e mais tarde ele acaba morto.

Embora com uma carreira consagrada por trabalhos marcantes que teve na Globo, como O Cravo e a Rosa (2000 - 2001) e Mulheres Apaixonadas (2003), Vanessa Gerbelli tem diversos trabalhos na Record. Sua primeira aparição no canal de Edir Macedo foi em Prova de Amor (2005 - 2006) e depois ela esteve também em Amor e Intrigas (2007 - 2008), A Lei e o Crime (2009), A História de Ester (2010) e Vidas em Jogo (2011 - 2012). Depois de um período de quatro anos na Globo, ela retornou para a Record, em que participou de Jesus (2018), sua última novela antes de interpretar uma das esposas de Davi em Reis.

Veja também - Papel de Gerbelli, quando a mãe de Salete morre na novela Mulheres Apaixonadas?

Jakelyne Oliveira foi substituída por Michelle Martins na novela Reis

Maaca, uma das esposas de Davi, foi interpretada pela miss e ex-A Fazenda Jakelyne Oliveira, 30, nas temporadas anteriores de Reis e agora é papel de Michelle Martins, 43. Este não é o primeiro trabalho da atriz Michelle Martins na Record, que já apareceu em tramas como Força-Tarefa (2010) e Bicho do Mato (2006 - 2007).

Maaca se tornou esposa de Davi na novela Reis após ter sua caravana atacada. Ela foi salva por Davi e seus homens e depois se jogou nos braços do escolhido de Deus. Na Bíblia, ela não tem grandes passagens, mas se destaca por ter sido mãe de Absalão e Tamar.

Sua herdeira Tamar é a única filha mulher de Davi que é citada nas escrituras por nome. Isso porque a jovem é alvo de um dos meios-irmãos, Amnon, que estupra a jovem. Já Absalão tem ainda mais espaço na história bíblica, pois além de se vingar de Amnon, ainda tenta dar um golpe no pai, porém, acaba morrendo.

Raquel Anastasia na novela Reis é uma das esposas de Davi

Raquel Anastasia substitui no elenco da novela Reis a atriz Jéssica Juttel, 31, que até então vivia Ainoã, uma das esposas de Davi. Este é o primeiro trabalho de Raquel na televisão, que tem mais projetos no teatro.

Ainoã foi uma das primeiras esposas de Davi na Bíblia, ela era de Jezreel, uma terra ao norte do monte Gilboa, e foi mãe de Amnon, um dos piores filhos do rei de Israel. Nas escrituras, Amnon estuprou a meia-irmã Tamar e dois anos depois foi morto por Absalão, que se vingou pela irmã.

Flavia Magnani substitui Samia Abreu como Eglá

Antes interpretada pela atriz Samia Abreu, 30, o papel de Eglá agora é da atriz Flavia Magnani, 49. Esta não foi uma das esposas de Davi que ganharam destaque nas escrituras. O que se sabe sobre ela é que era mãe de Itreão, o sexto filho de Davi a nascer em Hebrom, região em que ele reinou durante sete anos e seis meses, antes de partir para Jerusalem, que comandou por trinta e três anos.

Flavia Magnani tem muitos projetos no teatro, mas também soma alguns trabalhos na televisão, como a novela Malhação, em que fez duas participações, uma como aluna em 1997 e outra como uma mãe em 2011, além das séries Voce Decide (1998 - 2000), Chiquinha Gonzaga (1999) e Nada Será Como Antes (2016).

Adriana Prado é Mical no lugar de Lina Mello

Papel de Lina Mello, 33, nas temporadas anteriores da novela Reis, agora o papel de Mical, a primeira esposa de Davi, é de Adriana Prado, 53. Na história bíblica, Mical se destaca por ser filha de Saul e ter salvo a vida do amado da fúria de seu pai, que tinha ódio de Davi por medo de perder o trono para o genro. Diferente das outras esposas de Davi, ela não teve nenhum filho com o rei de Israel.

Adriana Prado já esteve em trabalhos da Band, Globo e TV Record. Seus projetos mais recentes na emissora de Edir Macedo foram Gênesis (2020) e Topíssima (2019). Já na Globo, ela esteve em O Tempo não Para (2018) e Malhação (2017).

Saiba - Filhos de Davi na Bíblia: conheça a descendência do Rei

Luisa Friese substitui a atriz Isabella Dionísio

Outra entre as esposas de Davi foi Abital, atual papel de Luisa Friese, 50, que substitui Isabella Dionísio, 32, no elenco da novela Reis. A Bíblia pouco cita Abital, só o que é revelado sobre ela é que era mãe de Sefatias, o quinto filho de Davi a nascer em Hebrom. Seu herdeiro também é pouco citado nas escrituras, ele não é um dos filhos de Davi que tiveram grandes feitos ou se envolveram em crimes, golpes ou vinganças.

Na carreira, Luisa Friese já é um rosto conhecido, além de Reis, ela atuou em Insensato Coração (2011) e Lado a Lado (2012), além de ter projetos no cinema e no teatro.

As outras esposas de Davi

Davi teve várias esposas e concubinas, segundo a Bíblia. No entanto, nem todas elas são citadas por nome nas escrituras. Sabe-se de pelo menos oito delas. Além das sete que aparecem atualmente na novela Reis e foram citadas acima, ele também foi casado com Abigail (Maiara Walsh), que morreu na trama em capítulos do mês de abril. Por isso, a atriz não ganhou substituta nesta oitava temporada do folhetim.

A Bíblia não revela quando e como Abigail morreu, mas na novela da Record a personagem faleceu ao salvar o filho Quileabe (Pedro Burgarelli) de um afogamento. Alguns capítulos mais tarde, em junho, Quileabe também morreu, ao cair em um buraco.

Leia também - Amasa morre na novela Reis?