Filhos de Davi na Bíblia: conheça a descendência do Rei

Quem acompanha a novela Reis vê que a descendência do rei Davi não foi nada curta. O escolhido de Deus teve ao menos oito esposas que são citadas na Bíblia, além de várias concubinas. Com tantos relacionamentos, os filhos de Davi também se tonaram numerosos. As escrituras sagradas não revelam os nomes e histórias de todos eles, mas conta a trajetória dos principais herdeiros do monarca. Alguns foram marcados por sua sabedoria, já outros tentaram derrubar o próprio pai.

Quem foram os filhos de Davi?

Pelos estudos bíblicos, é possível perceber que Davi teve mais de vinte filhos ao longo de sua vida, mas nem todos ganharam foco nos registros do Antigo Testamento. Entre os mais famosos, se destacam Salomão, que o sucedeu no trono de Israel, Absalão, que tentou usurpar seu lugar, Adonias, que também almejou o trono, entre outros. De todos os citados nas escrituras, apenas uma mulher aparece, Tamar, que sofreu abuso por um dos meios-irmãos.

Amnom: herdeiro de Davi com Ainoã, Amnom foi o primeiro filho do rei do Israel. O primogênito não chegou perto do trono do pai, pois foi assassinado pelo meio-irmão Absalão. Sua morte foi motivada por vingança, por abusar da meia-irmã Tamar.

Quileabe: Quileabe foi um dos filhos de Davi com Abigail. O rapaz não tem sua trajetória descrita na Bíblia e é citado apenas entre os herdeiros do monarca. Na novela Reis, o garoto ganhou trama própria e morreu em um acidente durante uma aventura perigosa ao lado de Amnom.

Absalão: a história de Absalão não é marcada apenas pelo assassinato do meio-irmão Amnom, o rapaz também é lembrado por uma tentativa de ocupar o lugar do pai. Filho de Maaca, ele tomou as concubinas do pai e tentou dar um golpe no trono de Israel. No entanto, seu plano deu errado. Mesmo com as atitudes do filho, Davi pediu que ele fosse levado de volta para casa com vida, mas o comandante do exército, Joabe, desobedeceu ao rei e matou Absalão, o que deixou Davi desolado.

Tamar: a Bíblia não afirma, mas indica que Tamar era também filha de Maaca, assim irmã de Absalão e meia-irmã dos demais filhos de Davi. Ela é a única mulher entre os herdeiros do rei de Israel que é citada por nome nas escrituras. Por conta de sua beleza, a jovem vira alvo dos olhares de Amnom, que perde o controle e abusa dela.

Adonias: filho de Davi com Hagite, Adonias também tentou ficar com o trono. Na velhice de Davi, quando já estava determinado que o trono iria para Salomão, Adonias tentou passar a perna no irmão mais novo e ir contra a vontade do pai. No entanto, ele não conseguiu assumir o trono. Sua vida foi poupada por Salomão após a tentativa de golpe, mas um pouco mais tarde, depois de pedidos ambiciosos, ele acabou assassinado por ordens de Salomão.

Sefatias: citado como o quinto filho de Davi a nascer durante seu curto reinado em Hebrom, Sefatias foi fruto do relacionamento do rei com Abital. A história do rapaz não é descrita nas escrituras, como esposa, filhos e data ou motivo de sua morte.

Itreão: Itreão é outro entre os filhos de Davi que não tem história revelada. O garoto é descrito como filho de Eglá e sabe-se que ele também nasceu em Hebrom. A Bíblia não conta nada além disso.

Siméia: também conhecido em algumas traduções como Samua, Siméia foi filho de Davi com Bate-Seba, esposa a quem ele muito amou e cometeu graves pecados para ficar ao seu lado. A história do rapaz não é citada na Bíblia, apenas se descreve que ele nasceu durante o reinado de Davi em Jerusalém.

Sobabe: este foi outro entre os filhos de Davi que nasceu em Jerusalém e foi fruto do relacionamento do rei de Israel com Bate-Seba. Além disso, não há outros citações dele nas escrituras.

Natã: outro filho de Davi com Bate-Seba, Natã também nasceu em Jerusalém, durante o reinado de mais de 30 anos do pai por lá. Sua história também não é detalhada na Bíblia.

Salomão: um dos filhos mais famosos de Davi, Salomão foi fruto do relacionamento com Bate-Seba. Ele era um dos mais novos entre os herdeiros do rei, mesmo assim se tornou sucessor do trono após a partida do pai. Ele foi conhecido por sua grande sabedoria e foi responsável pela construção do primeiro Templo de Jerusalém, que abrigou a Arca da Aliança.

A Bíblia também cita outros filhos de Davi nos livros de Crônicas e Samuel, como Ibar, Elisua, Elpalete, Nogá, Nefegue, Jafia, Elisama, Eliada e Elifelete. No entanto, as mães dos rapazes não são reveladas. Também não é descrito se eles nasceram durante o reinado de Davi em Jerusalém ou em outros locais.

Além disso, é possível perceber que Davi teve ainda mais filhos que não foram citados. No capítulo 3 do primeiro livro de Crônicas é descrito todos os filhos de Davi por nome e no final da citação, há a seguinte informação: "todos esses foram filhos de Davi, sem contar os filhos que teve com suas concubinas".

*Bíblia versão online da Almeida Corrigida Fiel, estudos do Estilo Adoração, Bíblia Sagrada Online versão completa e Bíblia Livre (BLIVRE) foram consultados.

Relembre - Davi manda matar Urias na novela Reis? Saiba como aconteceu na Bíblia

"A Consequência" - Quando começa a oitava temporada de Reis

Atualmente na temporada "O Pecado", a novela Reis tem previsão de lançar sua próxima leva de capítulos - intitulada "A Consequência" - a partir do dia 17 de julho, segundo a coluna de Flavio Ricco, do R7.

Esta nova temporada terá um salto de 15 anos na história, por isso vários nomes do elenco serão substituídos, como o próprio protagonista Cirillo Luna, que cederá espaço para Petrônio Gontijo viver Davi na trama da Record.

São esperados 42 capítulos para esta nova etapa. O elenco completo ainda não foi divulgado, por enquanto alguns nomes já foram revelados, como Marcelo Faria que ficará no lugar de Mario Bregieira como Joabe e a atriz Anna Lima que assumirá o papel de Bate-Seba no lugar de Paloma Bernardi.

Leia também - Jeff Machado novelas: Bom Sucesso, Reis e papeis do ator