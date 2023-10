Novela Reis: por que Salomão mandou matar seu irmão Adonias?

Após tentar tomar o trono de Salomão (Guilherme Dellorto), Adonias (Brunno Daltro) foi perdoado e poderia ter tido um cargo no reinado do irmão se não fosse tão ganancioso e impaciente. O rapaz fez um pedido imperdoável para o novo rei de Israel, o que resultou em sua morte. Entenda porque Salomão mandou matar seu irmão Adonias na novela Reis!

Adonias morre em Reis após ordem de Salomão

Os detalhes do motivo que levou Salomão a ordenar a morte de Adonias podem ter passado despercebidos por alguns na novela Reis, mas marcaram os capítulos recentes da trama. O filho de Davi resolveu matar o meio-irmão porque Adonias mostrou que não se arrependeu de seus atos e que tentaria tomar o trono novamente. Isso ficou claro para o novo rei de Israel quando o rapaz tentou conseguir Abisague como esposa.

E por que ter Abisague como esposa de Adonias o ajudaria a conseguir o trono? A resposta está diretamente ligada as normas da época. Como Abisague se tornou uma das concubinas do rei Davi, que ainda não morreu na trama da novela, mas já passou a coroa para Salomão, quem se casasse com Abisague na viuvez, poderia tentar reclamar o trono, já que ela fez parte do harém do antigo rei.

Por conta disso, Adonias tentou usar Bateseba em suas artimanhas e falou para a madrasta que era muito apaixonado por Abisague. Assim, ele pediu a ajuda da mulher, para que ela conversasse com Salomão e amolecesse o coração do filho. Bateseba tentou ajudar Adonias e intercedeu por ele, mas o tiro saiu pela culatra e Salomão ficou revoltado com o pedido do irmão. "Será que você não entende mãe que quem fica com a mulher do rei, fica no lugar dele?", reclamou.

Ao perceber que Adonias não deixaria a sede de poder de lado e no futuro poderia tentar lhe tomar o trono, ele resolveu matar seus opositores. Por isso, ordenou que Benaia (Angelo Coinbra) acabasse com Adonias e também Joabe (Marcelo Faria), que apoiou a tentativa de golpe do rapaz. Hagite (Vanessa Gerbelli), mãe de Adonias, tentou impedir a tragédia, mas não conseguiu e ele foi assassinado em praça pública.

O que vai acontecer com Abisague?

Na Bíblia, Abisague não aparece mais depois morte de Adonias por pedir sua mão em casamento, mas é possível perceber que na novela Reis isso será diferente. Personagem de Barbara França, a moça tem se apaixonado cada vez mais por Salomão e tem chances de se tornar esposa dele no futuro do folhetim.

O tempo que levará para que ela ocupe a posição de esposa de Salomão pode demorar, já que ela só consegue se casar com o rei quando Davi estiver morto. Nas escrituras, toda a situação com Adonias só ocorre após a morte de Davi, então isso não seria problema, mas na trama da Record esses acontecimentos foram adiantados, então Davi ainda não está velho e perto de sua morte, apenas se afastou da coroa, que deixou para o filho mais novo, o que deixa Abisague ainda ligada a ele.

Com isso, é um pouco incerto quando Abisague irá se casar com Salomão, mas como o folhetim sempre tem passagens de tempo de alguns anos, é possível que a morte de Davi seja anunciada em algum momento dos próximos capítulos para que Abisague fique livre para se juntar ao novo rei.

Se tudo isso de fato acontecer em Reis, terá sido uma invenção fruto da liberdade criativa da novela para preencher algumas lacunas deixadas pelas escrituras. Na Bíblia, a única esposa de Salomão citada por nome é Naamá, interpretada por Ingrid Conte no folhetim. Também é descrito que ele se casou com uma princesa egípcia, que ao que tudo indica será a personagem Nebset (Priscila Ubba), e que no total ele teve 700 mulheres e 300 concubinas.

