Novela Renascer já passou na Globo?

A novela "Renascer" chega para substituir "Terra e Paixão" a partir de janeiro de 2024 no horário nobre. A história, no entanto, não é desconhecida para os noveleiros, já que se trata de um remake de um folhetim que foi ao ar há trinta anos. Agora, a história ganha uma nova versão.

Renascer é reprise ou inédita?

O folhetim que vai ao ar em janeiro na Globo se trata de uma nova versão da novela de mesmo nome escrita por Benedito Ruy Barbosa. Ou seja, Renascer já passou na Globo, em 1993, mas agora volta ao ar com outros atores, outra gravação e algumas mudanças na história. O responsável pela adaptação é Bruno Luperi, neto do dramaturgo que idealizou a primeira trama.

A história é dividida em duas fases. Na primeira, José Inocêncio chega à Bahia, na cidade de Ilhéus, onde começa a investir em plantações de cacau. O trabalho prospera e o torna um fazendeiro rico, o mais poderoso e conhecido da região.

O protagonista se apaixona por Maria Santa, uma jovem ingênua e pura, com quem tem quatro filhos: José Augusto, José Bento, José Venâncio e João Pedro. A esposa do fazendeiro morre durante o parto do caçula, o que faz com que o poderoso culpe-o por isso, mesmo que ele seja apenas um recém-nascido.

João Pedro cresce sendo rejeitado pelo pai, enquanto os outros três são mimados. A tensão entre eles fica ainda pior na segunda fase, quando o caçula se apaixona por Mariana e a leva para trabalhar na fazenda, sem desconfiar que a jovem só se aproximou dele por vingança - ela acredita que José Inocêncio é o culpado pela morte de seu avô, Belarmino, já que os dois eram inimigos.

No entanto, Mariana se apaixona por José Inocêncio e troca o filho pelo pai. Os dois se casam, para o desgosto do caçula, o que dá início a uma disputa pelas terras do poderoso entre seus próprios herdeiros, que temem que a nova madrasta só esteja interessada no dinheiro da família.

A trama foi um sucesso em sua exibição original, com média de 60.89 pontos, número bastante acima do que as novelas da época conquistavam.

Quem é quem no remake?

O elenco de Renascer já está escalado, e as gravações estão a todo vapor. Entre os principais nomes, destaca-se Marcos Palmeira que interpretou João Pedro na primeira versão do folhetim e agora retorna no papel do protagonista José Inocêncio. Na primeira fase, quem dá vida ao poderoso é Humberto Carrão

Duda Santos, 22: interpreta Maria Santa na primeira fase do folhetim. Já esteve nas novelas "Malhação: Toda Forma de Amar" (2020) e "Travessia" (2022).

Humberto Carrão, 32: vive José Inocêncio na primeira fase da trama. O ator esteve recentemente em "Todas as Flores" (2022), no Globoplay.

Marcos Palmeira, 60: o ator veterano fica responsável por interpretar José Inocêncio na primeira fase do folhetim. Seu último papel em novelas foi em "Pantanal" (2022).

Juan Paiva, 25: interpreta João Pedro, o filho rejeitado. É conhecido por ter vivido Ravi na novela "Um Lugar ao Sol" (2021). Também esteve no elenco de "As Five" (2020), "Malhação: Viva a Diferença" (2017) e "Totalmente Demais" (2015).

Renan Monteiro, 37: ficou com o papel de José Augusto. O ator é conhecido por "Caminho das Índias" (2009), "A Regra do Jogo" (2015) e "Novo Mundo" (2017).

Marcello Melo Jr, 35: viverá José Bento. Já atuou nas novelas "Mar do Sertão" (2022), "Bom Sucesso" (2019), "O Sétimo Guardião" (2018), além de ser cantor.

Rodrigo Simas, 31: interpreta José Venâncio. O artista já esteve em dezenas de novelas, incluindo "Salve-se Quem Puder" (2021), "Órfãos da Terra" (2019), "Orgulho e Paixão" (2018) e "Novo Mundo" (2017).

Theresa Fonseca, 25: ficou com o papel de Mariana. Sua estreia na televisão foi em "Mar do Sertão" (2022).

Juliana Paes, 44: interpreta Jacutinga no remake de Renascer. Seu último trabalho foi em "Pantanal" (2022), quando interpretou Maria Marruá.