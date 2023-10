Protagonistas da novela Renascer: quem é quem na próxima novela das 9

O remake de "Renascer" estreia apenas em janeiro na tela da Globo, mas as primeiras imagens e spoilers da novela já começam a ser liberados. Dividida em duas fases, o protagonista José Inocêncio será interpretado pelos atores Humberto Carrão e Marcos Palmeira. O elenco também conta com Juan Paiva, Rodrigo Simas, Renan Monteiro e Marcello Melo Jr como os herdeiros do fazendeiro.

Humberto Carrão e Marcos Palmeira interpretam José Inocêncio | Protagonistas da novela Renascer

José Inocêncio é o protagonista de da novela Renascer. O personagem é um fazendeiro bem-sucedido da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Na primeira fase da trama, o rapaz se apaixona por Maria Santa (Duda Santos), com quem se casa e tem quatro filhos. No parto do quarto herdeiro, no entanto, a mulher morre, e o poderoso coloca a culpa pela tragédia no recém-nascido.

O fazendeiro será interpretado pelo ator Humberto Carrão, 31, que esteve recentemente na novela "Todas as Flores". Marcos Palmeira, 60, assume o personagem na segunda fase. O artista interpretou José Leôncio em "Pantanal" (2022).

Duda Santos é Maria Santa

Maria Santa é uma mulher extremamente ingênua que foi criada com muito rigor pelo pai. Quando beija José Inocêncio pela primeira vez, acredita que vai ficar grávida. A moça é abandonada pelo patriarca, que a deixa no bordel de Jacutinga (Juliana Paes). Tempos depois, se casa com o protagonista, mas morre no parto do quarto filho ainda na primeira fase do folhetim.

A personagem é interpretada pela atriz Duda Santos, 22. A artista esteve nas novelas "Malhação: Toda Forma de Amar" (2020) e "Travessia" (2022).

Renan Monteiro é José Augusto

José Augusto é o filho primogênito de José Inocêncio e Maria Santa. O rapaz faz de tudo para agradar o pai, até cursar faculdade de Medicina, profissão para a qual não tem a menor vocação. Mimado desde o nascimento, não sabe ser responsável com a própria vida. Apesar de ser uma pessoa agradável, é muito mentiroso.

O personagem é interpretado pelo ator Renan Monteiro, de 37 anos. O artista já esteve nas novelas "Caminho das Índias" (2009), "A Regra do Jogo" (2015) e "Novo Mundo" (2017), além da série "Reis" (2022), na Record.

Marcello Melo Jr é José Bento

Segundo filho do protagonista, José Bento é tão mimado quanto o primeiro e o terceiro herdeiro de José Inocêncio. Deixou a cidade natal para cursar Direito no Rio de Janeiro, mas logo volta a se interessar pelos negócios do pai quando ele se casa com Mariana (Theresa Fonseca). Com medo de perder a herança, propõe a divisão das terras entre os irmãos.

Marcello Melo Jr, 35 anos, é ator e cantor. Além da carreira na música, o artista também já atuou nas novelas "Mar do Sertão" (2022), "Bom Sucesso" (2019), "O Sétimo Guardião" (2018) e mais.

Rodrigo Simas é José Venâncio

José Venâncio é o terceiro filho do fazendeiro. O rapaz é casado com Eliana, mas vive um relacionamento muito feliz. É quando conhece Buba, mas o casal passa por conflitos por conta da condição sexual da nova mulher. Morre ao longo da trama.

O papel ficou com o ator Rodrigo Simas, 31, que trabalha na Globo desde 2009. O artista já esteve em dezenas de novelas, incluindo "Salve-se Quem Puder" (2021), "Órfãos da Terra" (2019), "Orgulho e Paixão" (2018), "Novo Mundo" (2017) e mais. Seu trabalho mais recente foi na série "As Aventuras de José e Durval" (2023).

Juan Paiva é João Pedro

João Pedro é o herdeiro caçula de José Inocêncio, com quem o fazendeiro vive um grande conflito. O poderoso culpa o rapaz pela morte de Maria Santa e o rejeita desde criança. Ao contrário dos irmãos, não foi para a cidade grande estudar e trabalha na plantação. Começa a namorar Mariana, mas perde a moça para seu próprio pai, que se casa com ela.

O ator Juan Paiva, 25, interpretou Ravi na novela "Um Lugar ao Sol" (2021). Também esteve no elenco de "As Five" (2020), "Malhação: Viva a Diferença" (2017) e "Totalmente Demais" (2015).

Theresa Fonseca é Mariana

Mariana é neta de Belarmino, antigo inimigo de José Inocêncio. A menina cresceu ouvindo da avó, Nena, que o fazendeiro foi o responsável pela morte do marido. A jovem se aproxima da família apenas para se vingar, mas se apaixona pelo poderoso e cria um conflito entre ele e João Pedro.

Depois de muita especulação, o papel ficou com Theresa Fonseca, 25. A artista fez sua estreia na televisão em 2022, quando interpretou Labibe em "Mar do Sertão".