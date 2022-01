Jorge tem final trágico no desfecho da novela - Foto: Reprodução/Viva

Há quase três décadas atrás, o público estava em frente da televisão para descobrir qual o desfecho do inescrupuloso personagem vivido por Fábio Assunção na obra de Marcílio Moraes. Quem lembra da novela Sonho Meu qual o final de Jorge? A trama está está em reprise no Viva e deve chegar ao fim em fevereiro de 2022,

Qual o final de Jorge na novela Sonho Meu?

Na reta final do Sonho Meu, Jorge é alvejado por três tiros, não resiste aos ferimentos e morre. O responsável pelo assassinato não é revelado até o final da novela e permanece um mistério por alguns capítulos. Tudo acontece depois que o vilão perde totalmente o controle e sequestra Claudia (Patrícia França).

Lucas (Leonardo Vieira), irmão de Jorge, é quem acha o corpo do personagem e se torna um dos principais suspeitos do crime, chegando até mesmo a parar na cadeia por algum tempo.

Nas cenas finais da novela Sonho Meu, é revelado que Jorge foi por Lúcia (Isabela Garcia) que se sentiu traída pelo rapaz. No entanto, ela não vai parar na cadeia. Quem confessa o crime é o pai da moça, Guerra (Walmor Chagas), para proteger a filha e livrá-la da prisão.

A assassina termina a novela em uma viagem ao exterior e sem Jorge no caminho, Lucas e Claudia conseguem um final feliz na novela Sonho Meu.

Qual acaba Sonho Meu no Viva?

A novela será finalizada até o dia 26 de fevereiro de 2022, sábado, então ainda vai demorar um pouquinho para você assistir o final de Jorge na novela Sonho Meu. Exibida na faixa das 12h40, de segunda a sábado, o folhetim será substituído pelo sucesso O Beijo do Vampiro, estrelado por Tarcísio Meira, Flávia Alessandra e Thiago Lacerda, a partir do dia 28 de fevereiro, segunda-feira.

Para assistir as novelas do Viva, é necessário ter o canal em seu pacote de TV por assinatura, ou pagar pelo plano Globoplay + Canais ao vivo, que custa R$ 49,90 ao mês ou R$ 42,90 no plano de 1 ano.

