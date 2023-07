Novela Terra e Paixão: Irene e Luigi ficam juntos?

Algumas interações de Irene e Luigi em Terra e Paixão causam ciúmes em Petra (Debora Ozório) desde o começo da novela Terra e Paixão. Mas esse desconforto da jovem é pura paranoia ou será que tem fundamento? No futuro da novela, a jovem viciada terá que lidar com uma traição da mãe e do marido.

Irene e Luigi terão caso em Terra e Paixão

Com a morte de Daniel, Irene tem agido de forma cada vez mais descontrolada. E a megera vai piorar suas atitudes e afetar até mesmo a filha Petra, sua última herdeira. Segundo adiantou a colunista Carla Bittencourt, no Notícias da TV, no final de maio, Irene e Luigi terão um caso na novela Terra e Paixão, o que deixará Petra devastada.

Apesar de pegar o genro mais novo e bonitão, Irene não se dará bem por muito tempo, pois acabará expulsa de casa pelo marido Antônio (Tony Ramos) e não terá onde cair morta. Luigi vai roubar o que puder da sogra e amante e depois fugirá, deixando-a desamparada, sem dinheiro e totalmente arrependida.

Essa relação de Irene e Luigi ainda não foi confirmada pelos resumos semanais da novela, mas é possível ver que o envolvimento entre eles já começou a ser desenhado em Terra e Paixão. A dupla teve uma grande interação após a morte de Daniel, quando Luigi presentou a sogra com um coração de cristal e ela devolveu a gentileza com um relógio que pertencia ao filho. Antes mesmo da morte de Daniel, Luigi já havia trocado alguns elogios com a sogra, chamando de "a sogra mais bela do mundo".

Além disso, eles se tornaram grandes parceiros no cuidado de Petra, sempre tentando evitar que a moça se drogue. O caminho para que os dois fiquem juntos será ainda mais facilitado pela fobia da herdeira, que tem pavor de sexo e tem negado ir para a cama com o marido desde o casório. Irene também tem vivido problemas no casamento com Antônio há vários capítulos, o que deve ajudar a personagem a acabar seduzida pela estrangeiro.

Antônio também trai em Terra e Paixão

E não serão apenas Irene e Luigi que viverão um caso escondido na novela Terra e Paixão. Antônio também vai trair a esposa e terá uma amante antes mesmo do envolvimento dos personagens de Gloria Pires e Rainer Cadete na trama. Os resumos oficiais da Globo mostram que o fazendeiro vai se envolver com Berenice (Thati Lopes) nos próximos capítulos da obra de Walcyr Carrasco.

Antônio vai ter encontros no quarto da dona do bar de Nova Primavera e Kelvin (Diego Martins) ficará a par da situação. Por conta disso, ele acabará abrindo a boca para Luigi e contará tudo ao italiano, que o colocará na parede quando descobrir que ele tem conseguido remédios para Petra. O jovem falará sobre o caso, o que chegará até os ouvidos de Irene.

Irada com a situação, Irene vai confirmar com Ramiro (Amary Lorenzo) que o marido está a traindo com Berenice e por isso contará com a ajuda do capanga para se vingar. Ela mandará Ramiro colocar um animal peçonhento no armário de Berenice e a jovem ficará em pânico quando ver uma cobra entre sua coisas.

Berenice também não deixará barato e invadirá a casa de Irene, o que causará uma confusão. As duas vão brigar feio e trocar muitas ofensas. Por enquanto, o folhetim não revela se essa rivalidade entre traída e amante seguirá por muito tempo na trama.

