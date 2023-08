Revelado por que mãe de Caio ficou desaparecida em Terra e Paixão

A mãe de Caio ficou desaparecida por mais de trinta anos e retorna nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Interpretada por Eliane Giardini, Agatha planejava voltar para resgatar o filho recém-nascido, mas uma prisão injusta mudou seu destino.

Veja: Quem tentou matar Caio em Terra e Paixão?

Qual o segredo da mãe de Caio?

Agatha ficou desaparecida por que foi presa, acusada injustamente de ter sido a responsável pelo assassinato de um homem. Possivelmente, essa pessoa era Evandro (Rafael Cardoso), médico do hospital de Nova Primavera que era cúmplice e amante da mãe de Caio. As informações foram adiantadas pela colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV.

A mulher forjou a própria morte para conseguir se livrar de Antônio (Tony Ramos), que era um marido extremamente agressivo e ciumento. O empresário ameaçou matar a esposa caso ela pedisse o divórcio.

Com medo de morrer, a mãe de Caio fugiu de Nova Primavera mas planejava voltar para buscar o filho. No entanto, os planos mudaram quando ela foi apontada injustamente como assassina e passou vinte anos na cadeia pagando por um crime que não cometeu.

A única pessoa que sabia de tudo era Angelina (Inez Viana), que mandava fotos e cartas de Caio para Agatha enquanto ela estava na cadeia, além de fazer visitas recorrentes.

Outro segredo da mãe de Caio é que a mulher teve um caso com Gentil (Flávio Bauraqui) no passado. Da relação nasceu Jonatas (Paulo Lessa), que é meio-irmão do primogênito. Agatha também deve se reencontrar com o produtor agrícola assim que retornar para Nova Primavera.

Quem vai levar Agatha de volta para o Mato Grosso do Sul será Angelina, que promoverá o encontro entre mãe e filho. Caio, no entanto, vai reagir mal e acusar a mãe de ser uma farsante e querer enganá-lo.

As primeiras cenas de Agatha estão previstas para irem ao ar 15 de agosto, terça-feira, quando Angelina for buscar a amiga na porta do presídio.

A governanta é quem vai fazer a intermediação entre Agatha e Caio, mas o primogênito não vai reagir bem ao ver a mulher. "Sou eu, Caio. Sou eu, Agatha, a sua mãe. Eu voltei para você, meu filho", dirá a personagem de Giardini.

A mulher será interrompida pelo filho, que começará a gritar. "Você não é minha mãe coisa nenhuma!", esbraveja. Angelina e Agatha até vão tentar acalmar o rapaz, mas ele não dará ouvidos e irá embora.

Mais adiante, a mãe de Caio finalmente terá a oportunidade de se explicar para o filho. A mulher contará toda a história para o rapaz, que vai se comover com a situação da matriarca e a perdoará. O primogênito também vai garantir que irá ajudá-la a reconstruir sua vida e se proteger de Antônio.

Ainda será explicado como Agatha forjou a própria morte e se ela teve ajuda - possivelmente se aliou a Evandro para conseguir prosseguir com a farsa.

A personagem também vai virar alvo de outros personagens de Nova Primavera. Acompanhe no DCI.

Veja: Quem matou Daniel em Terra e Paixão?