Grazi Massafera em Travessia surpreende web e ganha elogios

A participação da atriz Grazi Massafera no primeiro capítulo da novela Travessia levou a web à loucura. A personagem vivia um relacionamento com Guerra, vivido por Humberto Martins, mas trai o ricaço com ninguém que o próprio amigo e sócio – Moretti, interpretado por Rodrigo Lombardi.

Assista ao vídeo de Grazi Massafera em Travessia

Grazi Massafera interpreta Débora, a mãe de Chiara, vivida por Jade Picon. A participação da atriz foi curta, já que a personagem morre em um acidente de carro ainda grávida da filha – que acaba sendo adotada por Guerra, embora a criança seja filha de sangue de Moretti.

A cena de descoberta da traição teve direito a tiroteio e amante pulando pela janela foi o pontapé da nova trama das 9, escrita por Glória Perez. Vem ver como foi.

O público, claro, elogiou a atuação da super atriz.

leaf on Twitter: “O destaque desta estreia de #Travessia sem dúvidas é a #grazi todos os personagens que ela faz ela se entrega e com a Débora não está sendo diferente sucesso🥰👏 @tvglobo #tvglobo ela arasa não é mesmo ? / Twitter” O destaque desta estreia de #Travessia sem dúvidas é a #grazi todos os personagens que ela faz ela se entrega e com a Débora não está sendo diferente sucesso🥰👏 @tvglobo #tvglobo ela arasa não é mesmo ?

matheus on Twitter: “passo mal que pelo visto a grazi carregou esse capítulo de travessia todo e ela só participa desse capítulo mesmo, diva que devia ter ganhado o emmy pic.twitter.com/PtXKj7q4H4 / Twitter” passo mal que pelo visto a grazi carregou esse capítulo de travessia todo e ela só participa desse capítulo mesmo, diva que devia ter ganhado o emmy pic.twitter.com/PtXKj7q4H4