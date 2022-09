Travessia é continuação de Salve Jorge? Entenda relação entre novelas

Nova novela de Gloria Perez, a substituta de Pantanal na faixa das 21h da Globo trará alguns personagens que marcaram a televisão 10 anos atrás, como a delegada Helô (Giovanna Antonelli) e o advogado Stênio (Alexandre Nero), ambos da novela Salve Jorge, também de Perez. O retorno faz com que parte da audiência se pergunte se Travessia é continuação de Salve Jorge. A confusão pode ser feita por quem ainda não sabe ao certo como será a trama do novo folhetim.

Travessia é continuação de Salve Jorge ou uma nova trama?

Se engana quem pensa que Travessia é continuação de Salve Jorge. A nova novela de Gloria Perez traz uma trama totalmente nova e apenas “recicla” três personagens que já passaram pelas telinhas antes: a delegada Helô, o advogado Stênio e Creusa (Luci Pereira), que em Salve Jorge era empregada da delegada.

Durante coletiva para falar com a imprensa sobre Travessia, a autora deixou claro que não citará o destino de outros personagens de Salve Jorge em sua nova novela, por se tratar de obras distintas. A escritora também explicou que a decisão de trazer Helô e Stênio de volta partiu da popularidade do casal entre o público e por eles se encaixarem na história da protagonista Brisa, vivida por Lucy Alves, que será vítima de um crime virtual.

“Precisava de uma delegada e de um advogado [para a novela]. Então, por que não trazer esse casal icônico?”, comentou Perez. Como a empregada Creuza foi uma parte importante da dinâmica do casal, a personagem também retornou. Além disso, ela será peça importante e fará a ponte entre Brisa e a personagem de Giovanna Antonelli.

Em Travessia, Stênio e Helô começarão a trama separados. Segundo revelou o elenco durante a coletiva, a delegada foi a responsável pelo pedido de separação – que ainda não se sabe o motivo. Em Salve Jorge, a dupla tinha seus altos e baixos, mas havia terminado o folhetim com um final feliz.

Afinal, qual é a história de Travessia?

Para quem está confuso se Travessia é continuação de Salve Jorge, a história da nova novela das 9 focará em Brisa, uma personagem inédita nas telinhas. A jovem será interpretada por Lucy Alves e será namorada de Ari – papel de Chay Suede – com quem está desde a adolescência e tem um filho.

Após anos de namoro, a dupla decidirá selar a união com um casamento, o que não agradará em nada a mãe de Ari, Núbia (Drica Moraes). A mulher acredita que seu filho é bom demais para a órfã Brisa por ser “estudado”.

Pouco antes do grande dia, Ari vai receber uma proposta de viagem ao Rio de Janeiro. Ele adia o casamento e vai até a cidade maravilhosa para investigar a empresa de Guerra (Humberto Martins), que pretende derrubar um dos casarões históricos do Maranhão para construir um shopping no lugar.

Durante este tempo, Brisa resolve ir atrás do namorado no Rio de Janeiro. No entanto, tudo dá errado para a moça. Ela é alvo de um crime virtual: um grupo em Portugal usa a foto de Brisa para uma brincadeira de mau gosto e coloca o rosto da jovem no corpo de uma suposta sequestradora de bebês.

Brisa então é reconhecida na rua como a criminosa e precisa fugir para salvar sua vida. A partir daí, ela precisará lutar para reconquistar sua identidade e é então que Creuza fará a ligação entre Brisa e Helô. A ex-empregada da delegada será madrinha de Brisa e tentará ajudar a moça.

Assista a chamada da TV Globo e conheça a trama:

Quando estreia Travessia na Globo?

A estreia de Travessia está marcada para o dia 10 de outubro. O folhetim será exibido de segunda a sábado, sempre após o Jornal Nacional. A trama de Perez vai substituir Pantanal, que tem previsão de exibir seu último capítulo inédito no dia 7 de outubro, com reprise no dia seguinte (8).

Para assistir a novela há algumas opções: conferir a exibição ao vivo ou ver tudo na íntegra após a inclusão do capítulo no catálogo da Globoplay.

Para quem escolhe a primeira opção, é possível ver a novela ao sintonizar na TV Globo na faixa das 21h ou usar a aba “Agora na TV” da Globoplay durante o horário da novela. A aba é gratuita e permite que qualquer usuário acompanhe a programação da emissora em tempo real. A única obrigatoriedade é ter uma conta gratuita no streaming.

Aos que preferirem assistir a qualquer hora, é necessário assinar o catálogo da Globoplay para ter o conteúdo liberado na íntegra. As assinaturas da plataforma variam entre R$ 19,90 e R$ 89,90, mas qualquer pacote permite que você assista a novela, até mesmo o mais barato.

