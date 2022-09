Retorno de delegada Helô em Travessia se envolverá com trama principal - Foto: Reprodução/Globo

Personagem de Giovanna Antonelli tem o carinho do público e da autora Gloria Perez.

Delegada Helô em Travessia: como será a dobradinha com Salve Jorge

A estreia da nova novela das 21h está cada vez mais próxima. A trama pantaneira da faixa de horário vai se despedir das telinhas para dar espaço para uma história contemporânea da autora Gloria Perez. E nem todos os personagens serão inéditos nesta produção, já que o público verá a delegada Helô em Travessia, apresentada aos noveleiros dez anos atrás em Salve Jorge.

Por que está a delegada Helô em Travessia?

A delegada Helô em Travessia vai ter uma tarefa muito importante na trama da protagonista Brisa (Lucy Alves), que vai ser vítima de um crime virtual. A personagem de Giovanna Antonelli vai ser apresentada à moça por Creuza (Luci Pereira) e será de grande ajuda durante o processo.

O crime que acabará com a vida de Brisa será uma deepfake, que é uma técnica usada em fotos ou vídeos em que o rosto ou voz de uma pessoa é modificado com a ajuda de uma inteligência artificial, deixando a montagem muito realista.

Assim, Brisa acabará vítima de um grupo de Portugal que fará uma brincadeira de mau gosto com sua foto e ela será confundida com uma suposta sequestradora de bebês nas ruas do Brasil.

Creuza, que era empregada de Helô na novela Salve Jorge, será madrinha de Brisa. No começo da novela, ela está morando com a parente no Maranhão e receberá uma ligação da delegada pedindo que ela volte para o Rio de Janeiro. A ex-empregada vai atender ao pedido na mesma época em que Brisa sofrerá com a deep fake.

Por isso, ela apresentará sua afilhada para a delegada Helô em Travessia. Durante o caso, a personagem de Antonelli contará com a ajuda da investigadora Yone (Yohama Eshima). A jovem ajudará a delegada a desvendar os mistérios da dark web.

Em papo com a imprensa durante uma coletiva em setembro, a autora Gloria Perez explicou que a trama de sua nova novela envolvendo crimes na internet exigia uma delegada e um advogado, por isso, resolveu trazer a delegada Helô em Travessia e também Stênio, personagem de Alexandre Nero em Salve Jorge.

“Então, por que não trazer esse casal icônico?”, disse a escritora, que comentou ver diversos comentários nas redes sociais sobre a querida dupla e por isso resolveu usá-los na nova trama: “o público guardou muito no coração esses personagens, a ponto de passar dez anos falando neles”.

Separação de Stênio

A delegada Helô em Travessia vai começar a trama divorciada. Para quem não lembra o que aconteceu com o casal em Salve Jorge, por lá o advogada e a delegada eram ex-marido e mulher. No início da história, eles estavam separados e ao longo da trama viviam uma relação de gato e rato, sempre brigando quando seus casos se esbarravam na justiça.

Porém, depois de muito vai e vem – e também o clima de romance – eles terminaram a trama felizes e casados. Já em Travessia, logo no começo da história a dupla já estará divorciada. Foi revelado que quem pediu pela separação foi Helô, mas o motivo da atitude ainda permanece um mistério.

Giovanna Antonelli vai parar de fazer novelas?

A atriz Giovanna Antonelli informou que após Travessia, pretende se afastar das novelas. A famosa disse que a atitude se trata de uma pausa necessária para que ela possa se recriar como atriz e também tenha a possibilidade de focar em outras áreas de sua vida.

Na coletiva de imprensa de Travessia, Giovanna disse que não podia recusar a proposta de Gloria Perez para a nova novela das 21h, por trazer uma de suas personagens mais icônicas de volta. Porém, sua carga de trabalho tem sido grande nos últimos anos, já que a famosa emendou duas novelas e uma delas – Quando Mais Vida Melhor – contou com gravações extensas por conta dos cuidados necessários durante a pandemia do covid-19.

“Depois de fazer Quanto mais vida melhor durante a pandemia, que durou dois anos, e emendar com essa da Gloria, nada mais natural que dar uma pausa. Ainda mais porque eu que não sou só atriz, tenho empresa e toco outros negócios. Essa pausa é necessária para todo artista, para que a gente possa se reciclar, se reinventar e começar tudo de novo”, explicou Antonelli.

Helô está de volta e promete marcar a trama de Travessia:

Que dia começa Travessia?

Travessia estreia nas telinhas no dia 10 de outubro, segunda-feira. A trama vai ser exibida de segunda a sábado, após o Jornal Nacional. Em caso de segundo turno nas eleições de 2022, a novela será exibida na faixa das 21h55 por conta do horário eleitoral gratuito obrigatório – que em caso de 2º turno fica no ar de 7 a 28 de outubro.

A partir do dia 29 de outubro, o folhetim deve retornar ao horário normal da faixa, em que os capítulos começam entre às 21h00 e 21h30. A exibição será ao vivo na TV Globo e também Globoplay. Após a transmissão na televisão, os capítulos serão diariamente disponibilizados no catálogo do streaming da emissora.

