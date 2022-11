Novela Valor da Vida é brasileira? Trama está no ar na Band

No ar na Band desde outubro, Valor da Vida conta com atores já conhecidos pelo público, como Marcello Antony, Thiago Rodrigues e Carolina Kasting. A música de abertura também conta com a participação do cantor Gusttavo Lima. Mas afinal, novela Valor da Vida é brasileira?

Novela Valor da Vida é brasileira? Trama tem ex-globais no elenco

A novela Valor da Vida não é brasileira. O folhetim é uma produção portuguesa, exibida originalmente pelo canal europeu TVI entre setembro de 2018 a maio de 2019.

Apesar de ter sido produzida e exibida em Portugal, a trama tem bastante do Brasil, começando pelos atores do elenco. Valor da Vida traz rostos já conhecidos do público noveleiro, como Marcello Antony, Thiago Rodrigues e Carolina Kasting, que por anos fizeram parte do time de atores da Globo e estrelaram dezenas de novela na emissora carioca.

Entre os brasileiros presentes no elenco, estão ainda Adriano Toloza, Cassiano Carneiro, Thaiane Anjos e a atriz luso-brasileira Joana de Verona.

Além disso, Valor da Vida tem cenas gravadas no Brasil, Líbano e Portugal. Tem Três, música de abertura do folhetim, é cantada pelo cantor Thales Lessa em parceria com o sertanejo Gusttavo Lima. O folhetim é escrito por Maria João Costa, vencedora do Emmy Internacional por outra novela, Ouro Verde, que também já foi exibida pela Band.

Qual a história da novela Valor da Vida?

A história da novela Valor da Vida começa com Aisha (Isabela Valadeiro), que encontra Artur (Rúben Gomes), um homem sem memória, nas ruínas do Líbano. Quando ele finalmente se lembra de quem é, descobre que é um milionário que foi dado como morto há 20 anos. Apesar da passagem de tempo, ele não envelheceu.

Após sua suposta morte, Júlia (Dalila Carmo), sua esposa, se casou com seu melhor amigo, Vitorino (Joaquim Horta). Quando Artur retorna, a mulher percebe que ainda ama o ex-marido e tenta reconquistá-lo.

O folhetim tem outra história central, a de Carolina (Ana Sofia Martins), uma mulher que passa oito anos em coma após sofrer um acidente de carro provocado pelo seu marido Vasco (Thiago Rodrigues), que por muito tempo carregou a culpa de ter dormido no volante e causado a tragédia.

Enquanto Carolina estava em coma, o rapaz criou os filhos gêmeos do casal, Rita (Margarida Nazário) e Pedro (Guilherme Rocha), com a ajuda de Sara (Joana de Verona), irmã de sua esposa, por quem se apaixona.

Sara e Vasco ficam juntos e a moça engravida. No entanto, oito anos depois, Carolina acorda do coma, mudando o rumo da história dos dois.

Rúben Gomes, Ana Sofia Martins, Dalila Carmo, Isabela Valadeiro e Daniela Melchior são outros destaques do elenco.

Como assistir a novela Valor da Vida?

Valor da Vida vai ao ar de segunda a sexta, às 22h (horário de Brasília), na Band. O folhetim começa logo após o programa Faustão na Band.

Para assistir pela TV, não há segredo: basta sintonizar na emissora no horário indicado. Quem estiver longe da televisão pode acompanhar a novela pelo portal da Band ou no aplicativo Bandplay. Siga os passos:

Passo 1: baixe o BandPlay, aplicativo da emissora, na App Store para iOS ou Google Play para Android;

Passo 2: o sistema pede um cadastro para librar o sinal. Quem já tiver uma conta, só precisa clicar em "fazer login" e inserir o e-mail e a senha para entrar. Novos usuários devem clicar em "cadastre-se";

Passo 3: clique em "ao vivo" na página inicial.

Quem não quiser ou puder baixar o aplicativo, pode assistir a novela pelo portal da Band (https://www.band.uol.com.br/).