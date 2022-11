Qual novela vai substituir Cuidado com o Anjo 2022 no SBT

Com a reta final da trama estrelada por Maite Perroni e William Levy chegando às telinhas, o público já quer saber qual novela vai substituir Cuidado com o Anjo 2022 no canal de Silvio Santos. Em breve, a faixa de horário ganhará outro folhetim mexicano.

Por enquanto, tudo aponta para a reexibição da novela A Dona (2010), mas também há um outro folhetim que ficou sob o olhar do público que quer descobrir a substituta. Vamos explicar tudo!

*O Jornal DCI entrou em contato com a assessoria do SBT nesta manhã de sexta-feira (11) para confirmar a substituta de Cuidado com o Anjo e ainda não recebeu resposta. Em breve, a matéria será atualizada.

Por enquanto, a novela A Dona, estrelada por Gabriela Spanic, é apontada como a principal alternativa para substituir Cuidado com o Anjo em 2022. O nome do folhetim tomou as redes como certa, mas a emissora de Silvio Santos ainda não soltou chamadas para confirmar a informação.

A notícia que gerou o alvoroço foi dada em primeira mão pelo Febre Latina, portal brasileiro sobre teledramaturgia estrangeira nesta quinta-feira (10). O portal revelou ter com exclusividade a informação do retorno da novela A Dona às telas do SBT.

O burburinho ficou ainda maior quando a atriz Gabriela Spanic, que está no elenco de A Dona, republicou duas matérias em seu perfil falando sobre a reprise e qual novela vai substituir Cuidado com o Anjo 2022. Um texto era a matéria exclusiva do Febre Latina e o outro era do portal Espaço Mexicano.

Como já citado, o SBT ainda não confirmou qual novela vai substituir Cuidado com o Anjo 2022, mas A Dona já apareceu no radar no canal antes, por isso é uma forte candidata.

Para quem não lembra, no começo deste ano a emissora fez uma votação em seu site oficial e pediu para o público decidir qual seria a próxima reprise: as opções eram Cuidado com o Anjo e A Dona. O folhetim com Maite Perroni venceu a disputa e entrou no lugar de Mar de Amor.

Qual a história de A Dona?

A história segue Valentina (Lucero), uma mulher que tem uma grande fortuna e uma mansão na Cidade do México. Ela vive com a tia e também uma prima, Ivana (Gabriela Spanic), que tem inveja dela.

A vida de Valentina muda quando seu noivo a deixa plantada no altar no dia do casamento depois de planejar uma armação com Ivana. Triste e amarga por causa do ocorrido, ela se torna uma mulher fria e opta por ficar isolada em uma fazenda no interior. Lá ela acaba conhecendo José Miguel, que mudará seu destino.

+Novela de 1988 vai substituir Pão Pão Beijo Beijo no canal Viva

Novela Meu Pecado também ficou na mira do público

Apesar de A Dona ser a grande aposta sobre qual novela vai substituir Cuidado com o Anjo 2022, alguns comentários do SBT no Twitter deixaram o público intrigado.

No dia 7 de novembro, terça-feira, o perfil de novelas do canal na rede social fez alguns trocadilhos envolvendo o nome da novela Meu Pecado (2009) e usando a hashtag da novela Cuidado com o Anjo.

Em uma dos tweets, a conta escreveu "Sabe qual é o MEU PECADO? Amar os noveleiros demais" e também publicou "Gente, você estão falando muito dos Seus Pecados por aqui. Que história é essa, hein? Vamos se benzer".

Parte do público especulou que a substituta então seria Meu Pecado, no entanto, o perfil apagou os tweets e não citou mais o assunto. Não se sabe se o canal estava planejando colocar Meu Pecado no lugar de Cuidado com o Anjo e mudou de ideia trazendo A Dona, ou se os tweets não passam de uma coincidência.

MEU PECADO de volta ao SBT? 🍎

Ao que tudo indica, a novela será substituta de Cuidado Com O Anjo que também é protagonizada por Maite Perroni. O SBT Novelas postou uma publicação enfatizando nome da novela "MEU PECADO" e logo em seguida apagou. Mas ainda temos o famoso 'print'. pic.twitter.com/IALd9gsXWY — Todo RBDmaníaco (@tdrbdmaniaco) November 7, 2022

História de Meu Pecado

Também estrelada por Maite Perroni, Meu Pecado traz Lucrecia, filha de Paulino e Rosário, proprietários da fazenda "El Milagro". Para o azar da mocinha, Rosário não é uma mãe muito afetuosa e prefere seu filho César, deixando de lado Lucrecia.

A garota se apaixona por Julian, com quem vive um romance proibido. A dupla acaba envolvida em um acidente que resulta na morte de César, irmão de Lucrecia. A dupla é inocente, mas fica sob a mira do ódio de Rosário.

