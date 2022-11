Quem é Caique em Travessia, novo affair de Leonor

Caique em Travessia chega na novela para conquistar o coração de Leonor (Vanessa Giácomo). O personagem será interpretado pelo ator Thiago Fragoso e fará com que a irmã de Guida (Alessandra Negrini) deixe Moretti (Rodrigo Lombardi) de lado, para o alívio da mãe de Rudá (Guilherme Cabral).

Quem é Caique em Travessia, personagem de Thiago Fragoso?

Caique em Travessia será o novo interesse romântico de Leonor. Em breve, na novela escrita por Gloria Perez, a irmã de Guida ficará encantada com o rapaz e até esquecerá a paixão por Moretti, que ficará em segundo plano.

O personagem terá uma história ainda mais profunda do que apenas um envolvimento amoroso, de acordo com a colunista Carla Bittencourt, do Notícias da TV. O rapaz será assexual e vai bagunçar a cabeça de Leonor, mas não será do tipo radical que não suporta contato físico.

Caique se identifica como demissexual, pessoas que só conseguem manter relações sexuais se tiverem conexão emocional com os parceiros. A assexualidade já começou a ser apresentada ao público através da história de Rudá, mas será aprofundada com o personagem de Thiago Fragoso - em uma das cenas, o rapaz ficará constrangido quando os amigos citarem o seu sucesso com as mulheres.

Quem também vai demorar para entender a sexualidade do rapaz será Leonor. A irmã de Guida ficará apaixonada por Caique em Travessia, mas vai estranhar quando ele disser que gosta de romance, mas não acha graça em sexo.

Até descobrir que seu amado é demissexual, Leonor sofrerá com a falta de interesse dele em sexo. Ela passará a acreditar que o problema é ela e mudará até o visual para tentar seduzir Caique, mas será em vão.

O personagem de Thiago Fragoso também será importante para o desenvolvimento da história de Rudá, um assexual estrito, ou seja, que não tem necessidade de manter relações sexuais ou romances. A proximidade do rapaz com o sobrinho de Leonor o ajudará no processo de descobrir sua sexualidade.

Com quem Leonor vai ficar em Travessia?

Travessia é uma obra aberta, possibilitando que a autora Gloria Perez mude os rumos da trama de acordo com a resposta do público.

Por enquanto, parte da audiência tem rejeitado o triângulo amoroso entre Leonor, Moretti e Guida, o que pode ter levado Perez a criar o personagem de Caique em Travessia. Ainda não se sabe se o rapaz veio para ficar na vida da moça ou se será apenas mais um rápido affair para movimentar o núcleo das sobrinhas da tia Cotinha (Ana Lúcia Torre).

Como está o ator Thiago Fragoso hoje?

Thiago Fragoso estava longe das telinhas desde o ano passado, quando a novela Salve-se Quem Puder (2020) chegou ao fim. Na trama, ele interpretou Alan.

Neste ano, fez uma pequena participação como ele mesmo em Cara e Coragem (2022), atual novela das 19h da emissora. O ator também foi um dos participantes do The Masked Singer Brasil, vestindo a fantasia de Camaleão, e chegou até a final do programa.

Mas não foi só no reality musical da emissora que o ator soltou a voz. Em setembro, o ator se apresentou no palco Rock District, no festival Rock in Rio - ele já havia feito um show no evento em 2019.

Trabalhando na Globo desde a década de 90, o ator é bastante famoso por ter atuado em várias novelas. Entre as mais marcantes, estão O Profeta (2006), Lado a Lado (2012), Amor à Vida (2013) e O Outro Lado do Paraíso (2017).

O ator é casado desde 2005 com Mariana Vaz, com quem tem dois filhos: Benjamin, de 11 anos, e Martin, de 1.