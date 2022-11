Primeira fase da novela O Rei do Gado: quem é quem no clássico?

É na primeira fase da novela O Rei do Gado que se passa a história de Giovanna (Letícia Spiller) e Henrico (Leonardo Brício), filhos de famílias rivais que fogem para ficar juntos. Da união, nasce Bruno (Antônio Fagundes), protagonista da trama, que se apaixona pela boia-fria Luana (Patrícia Pillar).

Qual a história da primeira fase da novela O Rei do Gado?

A história da primeira fase da novela O Rei do Gado começa nos anos 1940, época da decadência do ciclo do café no Brasil. A trama gira em torno da rivalidade entre Antônio (Antonio Fagundes), patriarca da família Mezenga, e Giuseppe (Tarcísio Meira), da família Berdinazzi, que brigam por um pedaço de terra.

Até que Giovanna (Letícia Spiller), filha de Giuseppe e Marieta (Eva Wilma), e Henrico (Leonardo Brício), herdeiro de Antônio e Nena (Vera Fischer), se conhecem e se apaixonam.

A paixão entre os jovens de famílias inimigas fazem com que Giuseppe sofra de desgosto com o namoro da filha. No entanto, ele aceita que sua filha se case com Henrico, mas com uma condição: que ele receba a faixa de terra que disputa com Antônio há anos.

O pai de Henrico não cumpre a promessa, o que faz com que Giuseppe tranque Giovanna em casa a sete chaves e impede que ela se case com o rapaz. Mas o esforço é em vão, já que os jovens fogem juntos.

Além disso, Bruno (Marcello Antony), filho mais velho dos Berdinazzi morre durante a Segunda Guerra Mundial. Giuseppe não suporta a tragédia que aconteceu com seu herdeiro, além da traição da filha, e fica louco.

Longe dali, Henrico e Giovanna recomeçam suas vidas e têm um filho, que ganha o nome de Bruno. Para tirar o sustento da família, o rapaz começa a criar um pequeno rebanho que vai prosperar quando o herdeiro do casal estiver adulto na segunda fase da trama.

Quem são os personagens da primeira fase da novela O Rei do Gado?

A trama da primeira fase da novela O Gado apresenta a família Mezenga e Berdinazzi ao telespectador. São eles:

Família Mezenga

A família Mezenga é formada por Antônio, sua esposa Nena e o único filho do casal, Henrico. O patriarca é descendente de italianos que chegaram no Brasil no final do século XIX - ele perdeu seu pai durante a travessia do Atlântico e foi criado apenas pela mãe. É um homem sofrido, mas muito passional em relação a família e sua lavoura de café, conquistada com muito suor.

Nena é esposa de Antônio, uma mulher criada entre os imigrantes italianos. É muito amorosa com o marido e o filho Henrico, que se apaixona por Giovanna e foge com a herdeira dos Berdinazzi, rivais ferrenhos de Antônio.

Família Berdinazzi

A família Berdinazzi é formada pelo casal Giusepe e Marieta, pais de quatro filhos: Bruno, Giácomo Guilherme (Manoel Boucinhas), Geremias (Caco Ciocler) e Giovanna.

Bruno, o primogênito, é o filho mais sensato e estudado da família - é ele quem aconselha Henrico a fugir com sua irmã Giovanna. É convocado para a Segunda Guerra Mundial, mas acaba morrendo como herói durante a a tomada de Monte Castelo, na Itália.

Já Giácomo nutre o mesmo ódio que seu pai pela família rival e chega a ameaçar a irmã e o cunhado caso eles insistam no namoro. Ao longo da história, é traído pelo próprio irmão Geremias.

Geremias, o terceiro filho, é quem passa a ser cruel com a própria família após a morte de Bruno e consegue fazer sua fortuna dando um próprio na própria mãe e irmãos. É o único personagem da primeira fase que continua aparecendo na segunda parte do folhetim, além de Bruno Mezenga.

Giovanna e Henrico

Filhos de família rivais, os jovens se apaixonam e até conseguem com que as famílias aceitem o casamento. No entanto, os Mezengas não cumprem a promessa de entregar a faixa de terra para os Berdinazzis, e Giuseppe tranca a filha em casa para que ela nunca mais veja o rapaz. O casal foge, se casa e se tornam pais de Bruno Mezenga, que quando adulto se torna o 'rei do gado'.