Gabriel Leone novelas: relembre os trabalhos do ator

De volta com o personagem Gui de Verdades Secretas e atualmente o interesse amoroso de Andrea Beltrão em Um Lugar ao Sol, Gabriel Leone está cheio de projetos, para a alegria dos fãs. O carioca tem vivido um personagem de destaque na faixa das 21h e por isso despertado curiosidade, relembre como começou a carreira do jovem e os trabalhos de Gabriel Leone em novelas.

Gabriel Leone novelas

Atualmente o carioca tem 28 anos, namora a atriz Carla Salle, vive Felipe em Um Lugar ao Sol e também esteve na estreia de Verdades Secretas 2, novamente como o personagem Guilherme. Na novela das 21h, o rapaz é neto de Ana Virgínia (Regina Braga) e filho de Júlia (Denise Fraga). Estudante de psicologia, ele namorava com Bela (Brunna Martins), melhor amiga de Cecília (Fernanda Marques), mas termina com a garota por causa de seu envolvimento com Rebeca (Andréa Beltrão).

Já em Verdades Secretas 2, o ator era Guilherme Lovatelli, personagem que morreu em um acidente de carro logo no primeiro capítulo da nova temporada da novela de Walcyr Carrasco. Gui era um garoto rico e bonito que vivia uma vida de luxo sustentada pelo pai, um fazendeiro. O rapaz se envolve com Angel (Camila Queiroz) ao longo da novela e testemunha momentos tensos ao lado da menina, que ao ingressar na vida de modelo, passa a fazer o famoso ‘book rosa’.

Quando viveu Gui pela primeira vez na novela Verdades Secretas, em 2015, Gabriel Leone tinha 22 anos. O papel foi um divisor de águas em sua carreira e o ponto de virada para transformá-lo em um nome conhecido no país.

Antes das novelas Um Lugar ao Sol e Verdades Secretas, Gabriel Leone já estava dando às caras nas telinhas. Ele esteve nos folhetins Malhação (2013 – 2014) e Velho Chico (2016), além das séries A Grande Família (2013), Santo Forte (2015), Carcereiros (2017), Os Dias Eram Assim (2017), Onde Nascem os Fortes (2018) e Dom (2021), produção nacional da Amazon Prime Video que vai ganhar uma nova temporada.

Nos cinemas, Gabriel Leone apareceu em Garoto (2015), Minha Fama de Mau (2019), Piedade (2019) e recentemente estrelou Eduardo e Mônica ao lado de Alice Braga.

Assista o trailer do filme inspirado na música do Legião Urbana:

Carreira

O jovem começou a carreira de ator no teatro. Logo cedo ele já subia aos palcos, na época do colégio ele interpretou Cazuza em uma peça amadora. Depois desta primeira experiência, Gabriel passou a cursar teatro para se profissionalizar.

Antes de aparecer pela primeira vez na televisão, ele esteve em diversas peças e atuou em espetáculos como A Megera Domada (2009), Gota D’água (2010), Senhora dos Afogados (2011), Aladin (2012), Caras de Plauto (2012), Bailei na Curva (2012), A Vida é Sonho (2013), Rapsódia – O Musical (2013), Os Miseráveis (2013), Branca de Neve (2013), Garotos (2014) e Chacrinha – O Musical (2014).

Em maio de 2015, ele participou do episódio Bebel e Sua Moto em A Grande Família e fez sua estreia na TV Globo, no mesmo ano Gabriel Leone trabalhou em Malhação e desde então o currículo do ator não para de somar trabalhos em novelas, filmes e séries.

