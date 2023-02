Novelas do Viva em março de 2023: programação tem especial Manoel Carlos

A Sucessora (1978) e Senhora do Destino (2004) entram para a grade do Viva - Foto: Reprodução/Rede Globo

Renomado autor Manoel Carlos ganha horário no Viva a partir de março com suas Helenas

Tem novidades chegando entre as novelas do Viva neste mês! Caminho das Índias (2009) chega ao fim e será substituída por Senhora do Destino (2004). Outra trama que entra para a grade é A Sucessora (1978), em comemoração aos 90 anos de Manoel Carlos.

A Sucessora está entre as novelas do Viva de março

O Viva abre uma nova faixa de horário para exibição de novelas escritas por Manoel Carlos, em homenagem aos 90 anos do autor. A partir do próximo dia 27, às 11h45, estreia a reprise de A Sucessora, um clássico dos anos 70 protagonizado por Suzana Vieira.

A história do folhetim se passa no Rio de Janeiro, nos anos 1920, e acompanha a protagonista Marina (Susana Vieira), que se casa com o ricaço viúvo Roberto Steen (Rubens de Falco). Após a união com o milionário, a personagem sente dificuldades para se adaptar ao luxo da mansão onde passa a morar com o marido. Ela também precisa lidar com a adoração de seu amado por sua primeira mulher, Alice, mesmo após a morte dela.

Quem não deixa que o homem se esqueça de sua falecida mulher é a governanta Juliana (Nathalia Timberg), que sempre foi apaixonada pelo patrão e cria um clima sombrio na casa. Outro estorvo no casamento é o primo de Marina, Miguel (Paulo Figueiredo), que nutre uma paixão por ela. Para tentar separá-la de seu marido, ele se une a Adélia (Lisa Viera).

Qual novela vai substituir Caminho das Índias?

Senhora do Destino chega para substituir Caminho das Índias nas novelas do Viva a partir de 13 de março, na faixa de horário das 22h45 e 13h40.

O folhetim, que foi um dos maiores sucessos dos anos 2000, traz de volta a vilã Nazaré Tedesco, interpretada por Renata Sorrah. A trama é divida em duas fases: na primeira, Maria do Carmo (Suzana Vieira), uma mulher nordestina, se muda com os cinco filhos para o Rio de Janeiro após ser abandonada pelo marido.

A protagonista chega na capital fluminense no dia da decretação do Ato Institucional nº 5 (AI-5), o que causa uma grande confusão no centro da cidade. É quando ela conhece Nazaré, que finge ser enfermeira e rouba Lindalva, filha recém-nascida de Maria do Carmo.

Na segunda fase da trama, Lindalva se chama Isabel (Carolina Dieckmann) e nem desconfia que Nazaré não é sua verdadeira mãe. A vilã mantém um relacionamento com Luís Carlos (Tarcísio Filho) e vive em Pé de Guerra com a enteada Cláudia (Leandra Leal).

Já Maria do Carmo se tornou uma mulher bem-sucedida e namora Dirceu (José Mayer). Sem nunca desistir de encontrar sua filha, ela receberá uma importante pista quando o fotógrafo Rodolfo (Reinaldo Gonzaga) lhe entregar uma foto de Nazaré com sua filha no colo naquele dia da confusão no centro.

Programação de março de 2023

Malhação 1998: de segunda a sexta, às 10h45, 16h15 e 02h00, horário de Brasília.

Malhação 2010: de segunda a sexta, às 11h15, 16h45 e 02h30, horário de Brasília.

Coração de Estudante (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Aos domingos, os episódios são reapresentados entre 09h20 e 13h05.

Caminho das Índias (2009)/Senhora do Destino (2004): de segunda a sábado, às 13h30 e 22h50, horário de Brasília. Reapresentação dos episódios aos domingos, entre 19h00 e 23h45.

Força de Um Desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Reapresentação dos episódios aos domingos, entre 14h00 e 18h, horário de Brasília.

Bambolê (1987): de segunda a sábado, às 14h30 e 00h30, horário de Brasília. Os episódios da semana são reexibidos na madrugada de segunda-feira entre 00h30 e 04h00.

Maria do Bairro (1995): de segunda a sexta-feira, com dobradinha às 11h45 e 12h15, horário de Brasília, e às 20h35 e 21h05, horário de Brasília. Aos sábados, os episódios vão ao ar novamente entre 08h15 e 12h20, horário de Brasília.

A Sucessora (1978) entra para as novelas do Viva a partir de 27 de março: às 11h45, horário de Brasília.