Qual novela vai substituir Caminho das Índias no Viva?

Caminho das Índias (2009) entra na reta final nas próximas semanas, e o Viva já anunciou qual novela entrará na faixa de horário. O canal trará de volta um grande sucesso de Aguinaldo Silva, que se tornou a trama de maior audiência da década em que foi exibida.

Qual novela vai passar no lugar de Caminho das Índias?

Senhora do Destino (2004) é a novela que vai substituir Caminho das Índias a partir de março deste ano no Viva, na faixa de horário das 22h45 e 13h40. A trama traz as atrizes Renata Sorrah e Suzana Vieira como protagonistas, que viveram as famosas personagens Nazaré Tedesco e Maria do Carmo. O folhetim se tornou um fenômeno na época de sua exibição original, alcançando média de 50,4 pontos.

A história é dividido em duas fases. Na primeira, o público conhece Maria do Carmo (Carolina Dieckmann/Suzana Vieira), uma mulher nordestina abandonada pelo marido que parte com os cinco filhos para o Rio de Janeiro em busca de uma vida melhor. Chegando na cidade, Maria conhece a vilã Nazaré (Renata Sorrah) que se oferece para tomar conta das crianças enquanto ela leva o filho para o hospital, mas a megera rouba a filha recém-nascida da nordestina, Lindalva.

A trama avança no tempo e salta para a segunda fase, quando Maria do Carmo se torna uma mulher bem-sucedida. Ela mantém um relacionamento amoroso com Dirceu (José Mayer), mas também é admirada por Giovanni Improtta (José Wilker).

Enquanto isso, Nazaré batizou a filha roubada de Isabel (Carolina Dieckmann), que nem sequer desconfia que foi sequestrada pela vilã quando criança.

Maria do Carmo nunca desistiu de encontrar a filha ao longo dos anos, mas sua busca só começa a avançar quando o fotógrafo Rodolfo (Reinaldo Gonzaga) entrega a Dirceu uma foto tirada em 1968 no Rio de Janeiro, que mostra a vilã com o bebê roubado nos braços.

"Senhora do Destino" e "Corpo Dourado" vêm aí! 2023 nem começou e já promete ✨ A saga de Maria do Carmo, sucesso de Aguinaldo Silva, chega em março no lugar de "Caminho das Índias". Já a trama de Selena, de Antônio Calmon, é a substituta de "Coração de Estudante" em junho📺 pic.twitter.com/lJw3CecOhA — VIVA (@canalviva) December 23, 2022

Estreias do Viva em 2023

Além de Senhora do Destino, o Viva já anunciou mais um folhetim para este ano. A partir de junho, Corpo Dourado (1998) chega para substituir Coração de Estudante (2002).

Escrita por Antônio Calmon, a trama conta a história da vaqueira Selena (Cristiana Oliveira), uma mulher bruta, durona e cômica, que sonha encontrar o amor verdadeiro. Detalhe: ela quer um homem que seja a cara do o ator e diretor americano Clint Eastwood.

A protagonista é alvo de disputa entre Jorginho (Gerson Brenner) e Arturzinho (Marcos Winter), mas se apaixona por Chico (Humberto Martins). Ela também engata um romance com o misterioso fotógrafo Billy (Fábio Jr.) depois de ficar desmemoriada após um acidente.

As demais novelas seguem na grade. O público continua acompanhando as reprises de Malhação 1998 e 2010, Bambolê (1987) e Força de Um Desejo (1999).

Como assistir o Viva?

O Viva é um canal do grupo Globo disponível para espectadores que possuem televisão por assinatura. Para assistir, é necessário ter um plano de TV à cabo que inclua o canal do pacote.

Também é possível assistir o Viva pela internet. O plano de assinatura Globoplay +canais disponibiliza o Viva, Multishow, entre outros canais do grupo. O preço do pacote é de R$ 42,90 pagos mensalmente com cartão de crédito ou carteiras digitais.

Os episódios das novelas na grade do Viva também ficam disponíveis para os assinantes do +canais após a exibição na TV. Basta procurar pelo título no campo de busca e selecionar o episódio desejado.